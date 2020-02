Successo per i giochi sportivi studenteschi di corsa campestre

Altri articoli in Sport

mercoledì, 5 febbraio 2020, 14:02

Seconda giornata di ritorno nei campionati di Serie C di tennistavolo, in serie C1 l'Apuania vince contro il fanalino di coda Livorno, dalla serie C2 arriva invece la sconfitta contro la capolista Lucca

martedì, 4 febbraio 2020, 16:32

Scende in campo il capitano della Massese Giacomo Benedini per difendere allenatore e spiegare quanto successo domenica a fine partita con le dimissioni dell'allenatore e il duro faccia a faccia tra i giocatori

martedì, 4 febbraio 2020, 08:33

Prosegue il campionato altalenante delle formazioni di serie B dell'Apuania Carrara Tennistavolo, ennesima sconfitta in Serie B1 dove a passare in questo turno è la quadra del Livorno, nona vittoria invece in serie B2 dove a piegarsi questa volta è l'ostica formazione della Bagnolese.

lunedì, 3 febbraio 2020, 14:27

Nel girone A della serie A2 vittoria interna per 4-1 dell'Apuania Carrara contro il Milano, una delle tre squadre in lotta per la retrocessione in serie B1 e conferma della terza posizione alla fine della nona giornata

domenica, 2 febbraio 2020, 23:42

Una domenica da incubo quella che oggi si è vista alla stadio dei Marmi. La Carrarese imbattuta in questo 2020 e lanciata verso il secondo posto, viene spazzata via al termine di una partita sconcertante dalla Giana Erminio, fino ad oggi penultima in classifica

domenica, 2 febbraio 2020, 23:41

Non si può negare il rammarico della società ospite che non riesce a portare a casa 3 punti preziosi che potevano consentire al Città di Massa di raggiungere quanto prima la salvezza