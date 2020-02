Sport



Una bella Carrarese, sotto la pioggia, batte per due a uno il Renate e torna a sorridere

martedì, 18 febbraio 2020, 07:31

di marco materassi

2 - 1

Carrarese: Forte, Valietti, Mignanelli, Pasciuti, Tedeschi, Conson, Valente,Damiani, Infantino (Maccarone), Foresta (AGyei), Cardoselli (Piscopo). All: Baldini

Renate: Satalino, Marchetti, Magli, Possenti (De Sena), Guglielmotti, , Ranieri (Scaccabarozzi), Kabashi, Rada, Anghilleri (Pizzul), Galuppini, Plescia (Sorrentino). All. Diana

Arbitro: D'Ascanio di Ancona. Assistenti: Vitale e Rondino

Reti: 36 pt. e 79' st. Valente, 81' st. De Sena (R)

CARRARA - Una Carrarese decisa, attenta, motivata batte per due a uno il Renate e vede il secondo posto distante solo un punto. In una serata dove contava più il risultato che il gioco gli apuani, pur soffrendo, vincono e scacciano i fantasmi di una mini crisi, che qualcuno forse troppo in fretta aveva evocato.

Dopo una settimana dove è successo di tutto, dalle polemiche seguite alla sconfitta di Olbia, la seconda consecutiva, alla lettera di scuse di mister Baldini alla tifoseria e alla città, si torna finalmente in campo. Sotto una pioggia sempre più insistente davanti ad un buon pubblico avversaria di turno stasera il Renate, squadra rivelazione, insieme al Pontedera, di questo girone.

Una squadra quella di mister Diana, difficile da affrontare, ben messa in campo e che in campionato ha perso solo quattro volte. Baldini schiera fin dall'inizio Valietti e riporta Tedeschi al centro della difesa in coppia con Conson, Dietro a Infantino si muovono Cardoselli, Valente e Foresta, in mezzo Damiani e Pasciuti.

Partita subito giocata su buoni ritmi con entrambe le squadre propositive che cercano non appena in possesso di palla di arrivare nei pressi dell'area di rigore avversaria. Continua l'equilibrio in questa prima parte di primo tempo, con entrambe le squadre attente a non concedere spazi agli attaccanti avversari. Improvviso al 36' arriva il vantaggio apuano: è Valente che dopo una bella azione personale entra in area e dopo una finta con un tiro non forte, ma preciso batte Satalino.

Si sblocca la partita. Prova a reagire il Renate, ma senza creare occasioni da rete. Tiene bene la Carrarese, ordinata e concentrata, attenta a non concedere niente al duo Galuppini-Plescia. Dopo due minuti di recupero squadre negli spogliatoi con gli apuani avanti per uno a zero, in un primo tempo dove poche sono state le emozioni e che al momento è deciso dalla rete di Valente.

Inizia la ripresa e la Carrarese prova subito a chiudere il match, passa difatti un minuto e Foresta approfittando di una indecisione della difesa del Renate si presenta dopo uno scambio con Cardoselli in area, sul suo rasoterra è bravo Satalino a deviare in angolo.

Insistono gli apuani, ma pur con qualche affanno la difesa lombarda tiene. Renate che prova a reagire ma sulla punizione di Galuppini è attento Forte a mettere in angolo. Prima sostituzione al 20' anche per Baldini: esce un po' a sorpresa Cardoselli, al suo posto entra Piscopo.

Renate che pur manovrando abbastanza bene specie sulle corsie laterali ha difficoltà a trovare sbocchi specie al centro, una manovra di fatto che continua ad essere abbastanza sterile. Carrarese invece che al 26' ancora con Valente sfiora il raddoppio, la conclusione a rientrare dell'estremo apuano termina a lato veramente di un nulla.

Al 79' arriva meritatamente il gol del raddoppio per la Carrarese : è ancora Valente, al termine di una bella azione corale, a raccogliere un cross di Foresta e di testa battere Satalino.

Reagisce il Renate che dopo due minuti approfittando della solita indecisione difensiva della Carrarese con De Sena da pochi passi mette in rete e riapre il confronto.

Renate che adesso ci crede e sempre con De Sena all' 84' sfiora il pareggio, la punizione dell'attaccante lombardo colpisce il palo e termina a lato. Carrarese che adesso si è un po' abbassata e soffre il forcing del Renate. Saranno cinque i minuti di recupero.

Pericolo al 92' per gli apuani su un cross dalla sinistra la palla dopo una mancata respinta arriva a Galuppini che tira forte ma centralmente, Forte blocca con sicurezza. Insistono gli ospiti e al 94' usufruiscono di una punizione da buona posizione: sul tiro di Galuppini destinato al sette è bravo Forte a volare e con l'aiuto del palo a deviare.

Risultato che non cambia e che regala tre punti pesantissimi ai ragazzi di Baldini. Una buona Carrarese che pur soffrendo come al solito, porta in fondo stavolta il doppio vantaggio, reagisce alle due sconfitte consecutive e, come spesso le accade, davanti a squadre che hanno una buona classifica si esalta e spesso vince.

Una classifica adesso che si fa nuovamente tutta da guardare col Renate secondo a 43 punti, ma con la Carrarese e il Pontedera che a 42 punti sono lì, da stasera si torna a sognare, e caro Silvio grazie per darci ancora questa splendida illusione.