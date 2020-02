Sport



Una Carrarese disastrosa perde con la Giana per 4 a 1

domenica, 2 febbraio 2020, 23:42

di marco materassi

1 - 4

Carrarese: Forte, Ciancio, Tedeschi (Conson), Murolo, Mignanelli, Foresta, Damiani (Pasciuti), Valente, Cardoselli (Tavano), Calderini (Caccavallo), Maccarone (Piscopo). all. Baldini

Giana Erminio: Leoni, Madonna, Perico, Teso, Soliero, Greselin (Sosio), Dalla Bona Piccoli (Pirola), Pinto (Duguet), Manconi (Mutton), Perna (Corti). all. Albe'

Arbitro: Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto. Assistenti : Gotto e Cleopazzo

Reti: 24' pt. Greselin, 28' pt. Murolo (C) , 2' e 20' st. Manconi (G), 30' pt. Perna

Note: al 4' pt. Maccarone fallisce un calcio di rigore. Spettatori 1200 circa. Angoli 7 a 3 per la Carrarese. Recupero 0' pt. 4' st.

Una domenica da incubo quella che oggi si è vista alla stadio dei Marmi. La Carrarese imbattuta in questo 2020 e lanciata verso il secondo posto, viene spazzata via al termine di una partita sconcertante dalla Giana Erminio, fino ad oggi penultima in classifica.

Si è ripetuto l'incubo Lecco, evidentemente ai ragazzi di Baldini le squadre dei bassifondi risultano estremamente indigeste. Difficile commentare un risultato come quello maturato nel pomeriggio. Tanti, troppi gli errori, gli svarioni per cercare una attenuante a questa pesante debacle. Una difesa inguardabile che si è offerta ai contropiedi avversari senza mai chiudere gli spazi, un centrocampo che non ha mai dato l'impressione di poter comandare il gioco, un attacco dove a parte il ritorno di Caccavallo, sono poche le note positive.

Eppure la partita era iniziata nel migliore dei modi per gli apuani che già al 4' minuto avevano con un calcio di rigore la più ghiotta delle occasioni per passare in vantaggio, ma Big Mac si fa parare il tiro dagli undici metri. Insiste la Carrarese che al 12' va in gol con Valente, gol però annullato per fuorigioco. Alla prima e vera occasione la Giana va in vantaggio con Greselin, che servito da Manconi batte Forte.

Rabbiosa reazione degli azzurri che dopo quattro minuti trovano con Murolo la rete del pareggio. Altro pericolo però poco dopo per la difesa apuana, oggi veramente in difficoltà, con Pernacon tutto solo spreca. Ci prova anche Cardoselli, servito dal bravo Valente, ma il suo tiro trova attento Leoni.

Ripresa che si apre dopo soli due minuti col nuovo vantaggio ospite: è Manconi a farsi beffe di Tedeschi e a battere nuovamente Forte. Reagisce nuovamente la squadra di Baldini non fortunata al 12' con Piscopo, e al 20' quando da un fallo non fischiato, e ci poteva stare anche il rosso, Manconi, ancora lui, parte in contropiede, evitando nuovamente Tedeschi e siglando la terza rete per la Giana e la sua personale doppietta.

La Carrraese non c'è più e alla mezz'ora è Perna a calare il poker. La gara finisce qui, il resto è solo un lento passare di minuti senza ormai nessuna speranza.Una brutta battuta d'arresto verso la rincorsa al secondo posto, una domenica da cancellare, come un brutto sogno che al mattino ti lascia sconcertato, impaurito, preoccupato.

I brutti sogni si devono e si possono cancellare, gli incubi hanno un inizio, ma anche una fine. Da qui si deve ripartire, da qui si deve ritrovare la forza e le motivazioni per rilanciarsi.