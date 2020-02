Sport



Vittoria per la seconda squadra dell'Apuania tennistavolo a Milano

lunedì, 3 febbraio 2020, 14:27

di mario ceccarelli

Nel girone A della serie A2 vittoria interna per 4-1 dell'Apuania Carrara contro il Milano, una delle tre squadre in lotta per la retrocessione in serie B1 e conferma della terza posizione alla fine della nona giornata.

La vittoria è frutto dei due punti di Alberto Margarone contro Manca e Mantegazza ed uno testa per Petriccioli Matteo e Soraci Alessandro.

Alberto Margarone: "Sono contento della mia prestazione e della vittoria della squadra", mentre il dirigente al seguito Giancarlo Betti ci dice: "Temevamo questa partita in sede di pronostico e anche sul campo non è stata facile, con questa vittoria siamo vicinissimi alla salvezza, ci manca un punto che deve arrivare quanto prima ma siamo sulla buona strada".

Il campionato riprenderà sabato 8 febbraio alle ore 15:30 e vedrà l'Apuania Carrara in trasferta a Reggio Emilia contro la capolista.

La classifica del girone dopo la seconda giornata di ritorno: Reggio Emilia 16; Cagliari 14; Apuania 13; Castel Goffredo 12; Modena 8; Cus Torino 5; Romagnano e Milano 2.

La prima squadra è promossa in serie A1 e le ultime due squadre sono retrocesse in serie B1.