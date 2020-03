Sport



Buona prestazione per Khanin dell'Apuania nel torneo internazionale di tennistavolo in Muscat (Oman)

lunedì, 16 marzo 2020, 00:32

Si è svolto nell'ultima settimana a Muscat (Oman) un torneo internazionale di tennistavolo, è stato l'ultimo giocato a livello mondiale visto il blocco di tutta l'attività almeno fino al 30 aprile, decisione della federazione mondiale del tennistavolo (Ittf) da poco deliberata.

Al torneo era presente Aleksander Khanin che ha disputato il singolare, il doppio maschile e il doppio misto, vediamo nel dettaglio come sono andate le sue gare.

Nel doppio misto Khanin, in coppia con Daria Trigolos, dopo aver superato il girone preliminare, nel tabellone ad eliminazione diretta hanno superato la coppia di Singapore Chew-Zeng per 3-1, successivamente battevano la fortissima coppia romena Ionescu-Soczs per 3-1 prima di arrendersi in semifinale per 3-0 alla fortissima coppia francese Flore-Gasnier poi vincitrice del torneo.

Nella gara di doppio maschile Khanin era invece in coppia con il connazionale Pavel Platonov, dopo aver superato il girone preliminare nel tabellone principale venivano sconfitti nei primi otto dagli indiani Thakkar-Shah per 3-1.

Nella gara di singolare Aleksander Khanin (numero 150 delle classifiche mondiali) partiva come testa di serie numero 27 e, dopo aver superato il girone preliminare, nel tabellone principale batteva prima l'indiano Zayed Ahmed per 4-1 poi successivamente sconfiggeva tra la sorpresa generale la testa di serie 12, il trentontenne brasiliano Tiago Monteiro (numero 73 delle classifiche mondiali), prima di arrendersi nei primi sedici per 4-1 al fortissimo indiano Kamel Achanta (numero 38 delle classifiche mondiali).