Sport



Campionati nazionali di Tennistavolo in Bielorussia

lunedì, 2 marzo 2020, 16:46

di mario ceccarelli

Si sono svolti domenica 1 marzo a Minsk i campionati nazionali di tennistavolo di Bielorussia, ai quali ha partecipato Aleksandr Khanin, atleta dell'Apuania Carrara Tennistavolo. Khanin attualmente è al 150° posto delle classifiche mondiali di febbraio e nel campionato italiano sta giocando finora con una percentuale di vittorie del 73,9% (pari a 17 vittorie e 6 sconfitte), il giovane portacolori apuano si è ben distinto aggiudicandosi il titolo di doppio misto in coppia con Daria Trigolos (numero 101 delle classiche mondiali) e il titolo del doppio maschile in coppia con Rukliatsov, mentre nel singolare è arrivato secondo sconfitto in finale da Pavel Platanov (attuale 136° del ranking mondiale) per 4-2. Per lui quindi una buona gara in vista degli impegni successivi della stagione agonistica in Italia.