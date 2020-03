Sport



La partita tra i sindaci della Lunigiana e rappresentanti del Premio Lunezia contro la Nazionale Cantanti si giocherà

lunedì, 9 marzo 2020, 10:52

di vinicia tesconi

E’, forse, un modo per guardare avanti con positività o semplicemente la voglia di credere che tutto, presto, tornerà alla normalità. Di certo è una piccola iniezione di fiducia in un momento storico non facile per tutta l’Italia e per la Lunigiana in particolare. A fronte di ordinanze continue di chiusure e sospensioni di ogni attività con risvolti sociali è arrivata ieri la notizia della conferma dell’incontro di calcio tra i sindaci della Lunigiana insieme ai rappresentanti del Premio Lunezia con la Nazionale Cantanti previsto per il 18 aprile alle 16,30 allo stadio Quartieri. La partita fa parte dell’evento “ Lunigiana in campo” creato con il patrocinio del Comune di Aulla e la fattiva cooperazione della Pubblica Assistenza Croce Bianca e di "SSD Aulla Sport". L’iniziativa è nata per raccogliere fondi a favore del piccolo Francesco di Tresana, attraverso la vendita dei 1500 biglietti a dieci o venti euro che verranno staccati allo stadio Quartieri che si prepara ad accogliere la prestigiosa e storica squadra abituata a giocare in campi di serie A e B.

"Con molta soddisfazione rendiamo ufficiale questa notizia, figlia di molti mesi di lavoro, - ha detto Stefano De Martino – un nuovo traguardo mediatico e umanitario che mette ancora al centro Aulla, direi nazionalmente, grazie al ritorno del Premio Lunezia. Un grande ringraziamento da parte mia, del team e dell'appassionato staff che ho trovato ad Aulla, va al dottor Gianluca Pecchini, General Manager della NIC, per avere accolto la nostra proposta e per avere abbracciato la causa del piccolo Francesco".

Partner prestigioso dell’evento sarà Radio Bruno importante network del centro nord che ha accettato di supportare anche il Premio Lunezia con la promozione delle canzoni delle Nuove Proposte.

Tra i collaboratori di questo progetto - "CB" Claudia Bedini Ingegnere - Lions Club Pontremoli - Rotary Club - Il Gelatiere - Demy Hotel - Caffè del Centro - Green Shop - Conad GIO AR Aulla - Ass. Cult -, oltre a referenti di attività locali tra cui Cristina Malatesta e Katia Pecini. Info acquisto biglietti 347 3065739 – 392 9069660 – 333 8120898 – 348 8208893