La scherma apuana con #Iomiallenocosì

mercoledì, 25 marzo 2020, 12:40

Nonostante la difficoltà per molti di affrontare giorno per giorno le misure restrittive dovute all’attuale emergenza sanitaria, non mancano le iniziative volte a favorire l’attività fisica e uno stile di vita sano pure all’interno delle mura domestiche: tra queste, l’hashtag “#IoMiAllenoCosì”, lanciato sui social da Assist-Associazione Nazionale Atlete, che in questi giorni ha trovato la partecipazione di molti atleti, anche di alto livello, che non si sono lasciati scoraggiare dall’impossibilità di frequentare le proprie palestre e hanno pubblicato foto del proprio allenamento casalingo. Anche Carrara partecipa alla bella iniziativa grazie alla scherma locale, con gli atleti e gli istruttori del Club Scherma Apuano che hanno immediatamente aderito alla diffusione dell’hashtag. La primissima foto #IoMiAllenoCosì è stata infatti pubblicata sui social dal responsabile tecnico del Club, il Maestro d’Armi Davide Lazzaroni, seguito poi dagli istruttori Gabriele Favaretto, Sara Luciani e Isabella Panzera. Lo staff tecnico del Club Scherma Apuano si unisce così al coro di atleti e allenatori che nonostante tutto continuano ad impegnarsi, senza perdere di vista i propri obiettivi e utilizzando videolezioni, schede di allenamento a distanza e numerose soluzioni creative di adattamento per sfruttare la pausa forzata come un’occasione di miglioramento