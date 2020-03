Sport



Massese in quart'ultima posizione, pareggio a reti bianche con la Pontremolese

domenica, 1 marzo 2020, 19:05

di mario ceccarelli

0-0

Massese: Giannelli, Di Renzone, Mussi, Biserni (85' Galloni), Mitrotti, Benedini (80' Materazzi), Marcon, Zeqiri, Serrago (75' Gori), Manfredi (88' Piscopo), Degl'Innocenti. A disposizione: Giacobbe, Giomi, Imperatrice, Materazzi, Bonni, Galloni, Piscopo, Kthella, Gori. Allenatore: Matteo Gassani.

Pontremolese: Cacchioli, Gabrielli, Menichetti (80' Menichetti), Cargioli, Filippi, Verdi, Posenato, Bondielli, Occhipinti, D'Angelo (91' Corvi), Cattani. A disposizione: Bussoni, Crispi, Lecchini, De Cillis, Vatteroni, Barontini, Nardini, Berzolla, Corvi. Allenatore: Riccardo Bracaloni.

Arbitro: Cosimo Papi di Prato, coadiuvato da Gian Marco Cappetta e Marco Alfieri di Siena.

Note: spettatori 250 circa, una cinquantina i tifosi ospiti. Giornata piovosa, terreno scivoloso. Ammoniti: Filippi (P), Benedini (M), Serrago (M),

A sei giornate dal termine del campionato di eccellenza toscana, la Massese ospita la Pontremolese in un derby provinciale che sa tanto di scontro salvezza. Padroni di casa ancora orfani di una vittoria nel nuovo anno, con 27 punti occupano la dodicesima posizione in campionato e sono in piena zona play-out, lunigianesi che invece scendono in riviera con tre punti di più in classifica.

Tra i padroni di casa ancora una panchina per Gori, parte invece da titolare l'ex Posenato, in panchina invece gli altri due ex Lecchini e Nardini.

Inizio di partita con tanti errori da ambo le parti, il terreno di gioco non facilita le giocate. Nella prima mezz'ora non vengono impegnati gli estremi deifensori, con un occasione per parte ma senza particolari sussulti. Nell'ultimo quarto d'ora invece partita più avvincente, prima Serrago prova un tiro deviato da un difensore ospite che impegna in tuffo Cacchioli, un minuto dopo è D'Angelo a sporcare il completino di Giannelli.

Primo tempo avaro di emozioni e giusto per il momento il risultato di parità a reti inviolate.

Il secondo tempo vede una Massese inizialmente distratta che lascia spazio agli ospiti. Pontremolese comunque poco precisa sotto porta. Al 60' si risveglia la Massese, Zeqiri, servito da un cross preciso di Marcon, colpisce di testa e questa volta l'estremo difensore ospite si deve superare per difendere la sua porta. Quattro minuto dopo Pontremolese che si divora l'occasione per passare in vantaggio, cross dalla destra, Giannelli esce ma sbaglia il tempo, Bondielli tutto solo può colpire sulla sinistra a porta vuota ma, da posizione semplice ma defilata, colpisce incredibilmente il palo. Lunigianesi che tornano a creare gioco, padroni di casa che aprono il valzer delle sostituzioni, sei nell'ultimo quarto d'ora. Massese che ora rischia in più occasioni, Posenato, lottatore con la voglia dell'ex, guida l'attacco ospite che però non riesce a mettere in rete il pallone. Primo errore di Occhipinti al 78' che colpisce debolmente, un minuto dopo, da un errore di Benedini che libera nuovamente Posenato, è lo stesso a colpire male, sulla respinta sempre Occhipinti tenta il colpo a porta vuota ma l'intervento di due difensori rallentano il tiro che Giannelli poi blocca enza problemi. Nel finale un colpo di testa di Mussi torna a far sussultare i tifosi di casa ma pallone alto sopra la traversa.

Termina così in parità la sfida tra le due squadre, pareggio che va largo alla Massese, dopo un primo tempo giocato alla pari nella seconda frazione di gioco gli atleti massesi restano con la testa negli spogliatoio. Risultato che premia comunque la classifica della Pontremolese, nona in classifica con 31 punti, sempre più deficitaria invece quella della Massese che con soli 28 punti scende ora in tredicesima posizione, complice la vittoria del Montecatini contro la Cuoiopelli, la squadra di Gassani ora vede i play-out sempre più vicini visto che nelle prossime due sfide deve incontrare prima Camaiore e poi San Miniato Basso, squadre in piena lotta play-off e che quindi non faranno sconti alla squadra apuana. Il lato negativo di questa situazione resta però un 2020 che continua a non portare vittorie alla squadra di Gassani, un tunnel da cui la squadra deve uscirne il prima possibile per non arrivare ai play-out col morale troppo basso.



Nella foto di Luigi Tonarelli la Massese scesa in campo contro la Pontremolese