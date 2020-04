Sport



Città di Massa C5 non si ferma: adesso si gioca da casa

venerdì, 24 aprile 2020, 23:13

di mario ceccarelli

Al via il nuovo progetto di E-Sport Futsal Cup organizzato da Sombrero Sport che vede coinvolto il Città di Massa calcio a 5. La squadra apuana ha accolto con soddisfazione la proposta di utilizzare la propria maglia per il torneo virtuale che vedrà come protagonisti tutti quelli che aderiranno alla competizione e vorranno giocare per portare in alto il nome della squadra e della città.

L'iniziativa permetterà di giocare gratuitamente e comodamente dal divano di casa avendo in possesso una playstation 4 e Fifa 20. E' semplicissimo: basta iscriversi al torneo direttamente dal link che trovate nelle pagine social del Città di Massa calcio a 5 e indossare virtualmente la maglia del cuore, in questo caso appunto della squadra massese.

Sarà l'opportunità di giocare anche contro gli atleti del Città di Massa, e magari dimostrare di essere più forti sul campo virtuale.

<<La Società ha accolto con piacere questo progetto.– afferma il presidente del Città di Massa C5 Andrea Vannucci- In questo modo sviluppiamo un percorso che possa essere interessante anche per il futuro e stiamo cercando i prossimi campioni che andranno a comporre la squadra virtuale del Città di Massa. Può essere l'avvio di un percorso che coinvolga i ragazzi più giovani che potranno appassionarsi al Città di Massa e per sentirci ancora più vicino ai nostri tifosi. Inoltre, aprendosi un capitolo virtuale innovativo, permetterà una maggiore visibilità ai nostri sponsor a cui rivolgiamo un particolare ringraziamento perché che ci hanno supportato fino ad oggi e sono stati preziosi in tutti questi anni permettendoci di conquistare i risultati ottenuti dalla squadra>>. I vincitori del torneo interno del Città di Massa andranno a comporre la squadra virtuale del futuro che si sfiderà con le altre realtà del Futsal a livello nazionale. Per info e iscrizioni: su Facebook: Città di Massa calcio a 5, Instagram: @cittadimassac5.