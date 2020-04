Sport



Nessun titolo assegnato nel rispetto per le vittime, questo il pensiero di Volpi

giovedì, 2 aprile 2020, 13:56

In questo momento di difficoltà, dove tante famiglie stanno soffrendo, non avrebbe senso festeggiare, allora, proprio come successo in passato, a causa dell'inizio della seconda guerra mondiale, il direttore sportivo dell'Apuania Tennistavolo lancia la sua proposta: "Tutto lo sport di deve fermare, per rispetto dei moltissimi morti".

Un'idea diversa tra le tante già proposte viene così lanciata da Volpi (in foto), il direttore sportivo dell'Apuania Carrara Tennistavolo che, proprio da questa decisione, non ne uscirebbe certo non con dei vantaggi ma anzi ne sarebbe danneggiato essendo in piena corsa per l'assegnazione de titolo. "Di fronte a quello che sta accadendo, lo sport tutto dovrebbe tacitarsi, la gente sta morendo ma intorno vedo molta carenza di sensibilità, vedo poco rispetto e nessuno che abbia un senso di vergogna – prosegue Volpi -, prima che atleti o manager sportivi, siamo persone ma vedo gli interessi personali prevalere su quelli comuni, tutti vogliono risolvere i problemi personali ci soldi degli altri".

Un pensiero forte ma pieno di sentimento quello del direttore sportivo Volpi che probabilmente farà riflettere molte persone anche fuori dall'ambito del tennistavolo, vedremo poi solo successivamente cosa decideranno le varie federazioni.