Nessun titolo assegnato nel tennistavolo

venerdì, 1 maggio 2020, 12:18

Un'asta benefica che farà la felicità di tutti gli sportivi: un pallone ufficiale di Serie A autografato da campioni di fama mondiale come Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Giorgio Chiellini, Douglas Costa, Miralem Pjanic, Juan Cuadrado ed altri, tutti di altissimo livello

sabato, 25 aprile 2020, 13:07

In una bella giornata di sole che apre uno spiraglio all’uscita dal “Covid-19”, intervengono sui social, Emanuela e Giuliano, ricordando come ogni anno, nella ricorrenza del 25 Aprile, una delegazione dell’associazione Mangia Trekking era solita ritrovarsi sul Monte Gottero

venerdì, 24 aprile 2020, 23:13

La squadra apuana ha accolto con soddisfazione la proposta di utilizzare la propria maglia per il torneo virtuale che vedrà come protagonisti tutti quelli che aderiranno alla competizione e vorranno giocare per portare in alto il nome della squadra e della città

giovedì, 16 aprile 2020, 13:56

Il virus COVID19 ci ha colto tutti alla sprovvista, cambiando drasticamente il nostro modo di vivere la giornata, causando problemi sociali che non hanno precedenti nella nostra generazione e di cui probabilmente si parlerà a lungo anche nei libri di storia

martedì, 7 aprile 2020, 14:40

Cresce il progetto e la relativa preparazione per tornare presto a praticare Alpinismo Lento nei territori del mare e delle montagna. Le immagini dei Parchi Naturali quale veicolo emozionale. Preparazione fisica ed adeguata alimentazione

giovedì, 2 aprile 2020, 13:56

Il direttore sportivo dell'Apuania Tennistavolo lancia la sua proposta: "Tutto lo sport di deve fermare, per rispetto dei moltissimi morti"