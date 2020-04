Parchi naturali equilibrio e verdure: continua l’alpinismo lento al tempo del Covid-19

Altri articoli in Sport

giovedì, 2 aprile 2020, 13:56

Il direttore sportivo dell'Apuania Tennistavolo lancia la sua proposta: "Tutto lo sport di deve fermare, per rispetto dei moltissimi morti"

mercoledì, 25 marzo 2020, 12:40

Nonostante la difficoltà per molti di affrontare giorno per giorno le misure restrittive dovute all’attuale emergenza sanitaria, non mancano le iniziative volte a favorire l’attività fisica e uno stile di vita sano pure all’interno delle mura domestiche

lunedì, 16 marzo 2020, 00:32

Si è svolto nell'ultima settimana a Muscat (Oman) un torneo internazionale di tennistavolo, è stato l'ultimo giocato a livello mondiale visto il blocco di tutta l'attività almeno fino al 30 aprile, decisione della federazione mondiale del tennistavolo (Ittf) da poco deliberata

lunedì, 9 marzo 2020, 10:52

E’, forse, un modo per guardare avanti con positività o semplicemente la voglia di credere che tutto, presto, tornerà alla normalità. Di certo è una piccola iniezione di fiducia in un momento storico non facile per tutta l’Italia e per la Lunigiana in particolare

lunedì, 2 marzo 2020, 16:46

Si sono svolti domenica 1 marzo a Minsk i campionati nazionali di tennistavolo di Bielorussia, ai quali ha partecipato Aleksandr Khanin, atleta dell'Apuania Carrara Tennistavolo

lunedì, 2 marzo 2020, 16:35

Si è svolto domenica a Livorno un torneo regionale giovanile valido come terza prova di qualificazione ai campionati italiani giovanili di settore. Vediamo nel dettaglio come si sono comportati i giovani dell'Apuania Carrara Tennistavolo