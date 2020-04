Sport



Partito il progetto Champions League virtuale

giovedì, 16 aprile 2020, 13:56

di mario ceccarelli

Il virus COVID19 ci ha colto tutti alla sprovvista, cambiando drasticamente il nostro modo di vivere la giornata, causando problemi sociali che non hanno precedenti nella nostra generazione e di cui probabilmente si parlerà a lungo anche nei libri di storia.

Nel suo piccolo però, un gruppo di ragazzi, ha voluto lanciare un messaggio positivo con la speranza che, negli anni a venire, possa rimanere traccia di un sogno nato ed evoluto proprio grazie alla quarantena forzata.

È questo il caso di un gruppo di persone che all'inizio di marzo ha deciso di coniugare la propria passione per Football Manager, con la necessità di trascorrere del tempo insieme, dando vita ad un progetto ambizioso che sta raccogliendo un numero crescente di adesioni giorno dopo giorno.

Il gruppo Facebook "I love fm touch Italia" ha lanciato una sfida agli amanti del noto gioco manageriale di calcio, organizzando una serie di campionati nazionali le cui squadre vincenti, tutte controllate da altri giocatori, finiranno per affrontarsi nella Champions League virtuale, con cui poter eleggere il miglior giocatore d'Europa.

Sandro Graziotti, la mente che ha partorito questa bellissima idea, ci racconta come sia nata e quali obbiettivi si pone rispondendo alle nostre domande:

Il calcio per lei non è solo una passione virtuale, ci raccontaci qualcosa.

"Nella vita, oltre al mio lavoro, sono osservatore per il Parma Calcio, divisione Umbria ed addetto agli arbitri del "Città di Castello" sia per la prima squadra che per le juniores".

Cosa ti ha spinto a lanciare questo progetto?

"Sono stato motivato dalla passione in comune con diverse migliaia di utenti e convinto che potessi offrire il mio contributo a far conoscere le grandi potenzialità di FM Touch, da troppi considerata la brutta copia di Football Manager".

Sei partito da solo per lanciare l'idea oppure avevi già un gruppo di riferimento?

"L'idea è partita da me ma dopo averla condivisa con altre persone è stato facile trovare un valido staff con cui poter approfondire i vari aspetti e strutturare al meglio quello che sembrava solo un sogno".

Il tuo progetto prevede di fermarsi con la conclusione della pandemia?

"Assolutamente no, voglio riuscire a far conoscere al meglio tutte le potenzialità di FM TOUCH e, una volta che saremo tornati alla normalità, mi piacerebbe essere riuscito a radunare un buon numero di appassionati e poter organizzare tornei dal vivo, suddivisi per aree geografiche, al fine di decretare il campione italiano di Football Manager Touch".

Nel frattempo i tornei si moltiplicano e sono stati assegnati quasi tutti i posti disponibili per la prima Champions League on-line, con il solo campione Russo ancora da scoprire. Al termine dei campionati nazionali questi sono i primi classificati:

Premiere League – Tottenham John di Giamberduca

Serie A Italia – Juventus di Kevin Marulla

Bundesliga – Borussia Dortmun di Alessio Rosoni

Liga Spagnola – Barcellona di Manuel Barin

League one Francia – P.S.G. Di Lorenzo Paradisi

Eredivise Olanda – Ajax di Giorgio Naselli

Pro League Belgio – Club Brugges di Giuseppe Gigantino

Nell'attesa che si possa premiare il miglior allenatore italiano nella Champions (e molti si chiedono se almeno on-line la Juventus riuscirà ad imporsi), un progetto ancora più ambizioso si sta delineando giorno dopo giorno.

Il Mundialito che metterà di fronte 32 manager alla guida di altrettante nazionali per portare a casa l'ambito trofeo in una sfida che, certamente, non potrà rimpiazzare gli europei rinviati ma che, siamo certi, saprà comunque regalare emozioni, gioie e dolori a quanti decideranno di accettare il guanto della sfida.

Ci sono ancora diversi posti disponibili e, se volete dimostrare di essere i migliori, non vi resta che andare sul sito ufficiale dedicato al progetto (https://ilovefmtouchitalia.webnode.it/) ed iscriversi.