Sport



AIA Carrara, nuovi arbitri e attività tecnica

venerdì, 22 maggio 2020, 11:27

Anche in tempi di emergenza sanitaria non si ferma l'attività della sezione arbitri Aia di Carrara 'Giorgio Lazzarotti' che ha allargato le sue fila con 4 nuovi 'fischietti' (fra cui una ragazza) freschi di promozione all'ultimo corso e l'ingresso di un altro neo-arbitro promosso al corso precedente. L'esame finale, nel rispetto delle norme vigenti, è stato svolto in videoconferenza con il componente del Comitato regionale arbitri Riccardo Corti che ha valutato la preparazione dei 4 giovani arbitri apuani. Nella commissione esaminatrice il presidente della sezione arbitri di Carrara Maurizio Testai, Emilio Pavone e Luigi Vinciguerra che hanno seguito passo passo i ragazzi nel corso. Promossi a pieni voti Alessio Bariaschi, Abdelmalek El Taoufiq, Erica Ruggeri e Jacopo Tedeschi, cui si aggiunge Filippo Ricci che aveva già superato l'esame a dicembre. Oltre al corso arbitri la sezione apuana ha continuato a tenere viva l'attenzione fra gli associati anche a campionati fermi, organizzando alcune attività da svolgere a casa: a tutti gli arbitri sono stati inviati videoquiz forniti dal settore tecnico nazionale, la sezione ha inoltre organizzato due riunioni tecniche entrambe in videoconferenza con visione di filmati relativi a episodi di calcio a 11 e calcio a 5. Per il calcio a 11 gli episodi sono stati selezionati e presentati dall'arbitro Matteo Canci in forza alla Can D, per il calcio a 5 dai due fischietti nazionali Can 5 Stefano Puvia e Simone Fantoni . Inoltre arbitri, assistenti e osservatori apuani sono stati anche impegnati nei vari raduni regionali svolti negli ultimi giorni sempre con la modalità 'a distanza' in collegamento con tutti gli altri colleghi toscani e i componenti del Comitato regionale arbitri.



Nelle foto: un momento della riunione tecnica della sezione arbitri ed Emilio Pavone durante l'esame dei 4 nuovi arbitri