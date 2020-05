Sport



Aleksander Khanin lascia dopo due anni l'Apuania Tennistavolo

venerdì, 22 maggio 2020, 09:27

di mario ceccarelli

L'Apuania Carrara Tennistavolo comunica che il giovane bielorusso Aleksander Khanin (1998), dopo due anni di permanenza col team apuano, lascerà con ampio accordo fra le parti l'Italia per misurarsi con nuove esperienze nel prestigioso campionato di superlega della Polonia.

Sasha Khanin quest'anno in campionato aveva giocato, fino alla nota sospensione, con una percentuale del 73,9% si era ben distinto in Coppa Italia (dove ricordiamo l'Apuania Carrara è arrivata seconda). Le prime parole del presidente Guglielmo Bellotti: "Ringraziamo Sasha, ragazzo molto professionale ed educato, per questo siamo stati contenti ed onorati di averlo avuto con noi per questi due anni, auspichiamo che possa far bene altrove e possa scalare in fretta le classiche internazionali, gli auguriamo di poter percorrere la stessa strada degli sloveni Deni Kozul e Darko Jorgic che dopo la nostra esperienza sono volati verso alti livelli, abbiamo in corso molti contatti per trovare le giuste soluzioni".

Le parole di Aleksander Khanin fanno eco a quelle del presidente: "Ringrazio tutto lo staff dell'Apuania Carrara, a cominciare dal presidente Guglielmo Bellotti, per questi due anni fantastici, sapevo di Carrara prima di venire ma poi la realtà ha superato le aspettative, non è facile descrivere come ci si sente in questa società, sono stato benissimo, tutti hanno collaborato e mi hanno aiutato in modo perfetto, con stile e simpatia, mettendomi a mio agio in ogni situazione per farmi senti come a casa, e ci sono riusciti, spesso hanno fatto anche oltre il dovuto, auguro all'Apuania le migliori soddisfazioni sportive e i rapporti interpersonali che ho instaurato sicuramente rimarranno nella mia memoria, conto appena questa problematica sanitaria sarà passata di venire a Carrara per salutare tutti e fare una di quelle stupende cene assieme alle quali mi hanno abituato".