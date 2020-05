Sport



Campioni di solidarietà: all'asta un pallone con le firme dei big bianconeri

venerdì, 1 maggio 2020, 12:18

Non si ferma il fiume di solidarietà nella nostra città. Anche l'associazione sportiva Juventus Official Fan Club Massa decide di entrare in campo con un'iniziativa che vede come fiore all'occhiello il patrocinio del Comune di Massa.

Si tratta di un'asta benefica che farà la felicità di tutti gli sportivi!

Un pallone ufficiale di Serie A autografato da campioni di fama mondiale come Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Giorgio Chiellini, Douglas Costa, Miralem Pjanic, Juan Cuadrado ed altri, tutti di altissimo livello. Il ricavato andrà completamente a favore del conto corrente che il Comune di Massa ha messo a disposizione di coloro che desiderano aiutare tutti i cittadini che si trovano in difficoltà. Un'iniziativa che il presidente dell'associazione Francesconi Paola, ha posto in essere di concerto con il nostro sindaco Francesco Persiani, l'assessore allo sport Paolo Balloni, l'assessore alle politiche sociali Amelia Zanti e la preziosa collaborazione del consigliere comunale Giovanbattista Ronchieri. L'intento è quello di offrire a coloro che parteciperanno all'asta, l'occasione di entrare in possesso di un oggetto veramente unico e prezioso, insieme alla gioia di poter donare. Inoltre Juventus Official Fan Club Massa metterà in palio gratuitamente tra tutti coloro che parteciperanno all'asta, cinque tesseramenti al Club per la prossima stagione calcistica. Oltre i colori, tutti possono partecipare trasmettendo così ancora una volta il senso di umana solidarietà per cui la nostra nazione è nota in tutto il mondo. L'asta si trova online da oggi 1 maggio ed è consentito partecipare a tutti, su tutto il territorio nazionale nelle modalità richieste. Troverete il link dove poter accedere direttamente:

•sulla fan page di Facebook "Juventus Club Massa"

sempre su Facebook

•sulla pagina ufficiale del "Comune di Massa" e

•sul sito web www.juventusclubmassa.it



Il Presidente dell'associazione, Francesconi Paola desidera ringraziare il Sindaco Francesco Persiani, il consigliere Giovanbattista Ronchieri per la disponibilità e tutti coloro che hanno collaborato con grande partecipazione a questa bellissima iniziativa che speriamo possa aggiungere un momento di ritrovata gioia in questi giorni così difficili per tutti noi.