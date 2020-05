Sport



Gabriele Piciulin lascia l'Apuania

martedì, 26 maggio 2020, 09:35

di mario ceccarelli

La società Apuania Carrara Tennistavolo è in notevole fermento in questo momento, cercando di poter allestire una squadra accettabile per la prossima stagione agonistica, arriva così anche il comunicato che il giovane talentuoso italiano Gabriele Piciulin (nato nel 2000), il prossimo anno non farà più parte della squadra di serie A1, Gabriele Piciulin (numero 20 attuale delle classifiche nazionali) quest'anno ha giocato in serie A1 con una percentuale del 23,8% frutto di 5 vittorie e 16 sconfitte, fino alla nota sospensione.

Queste le prime parole del vicepresidente Marco Lavaggi: "Ringraziamo Gabriele, ragazzo sempre sorridente e cordiale, che ha lasciato un buon ricordo nello staff apuano, per il contributo fornito quest'anno sia in campionato che alla Coppa Italia, gli auguriamo possa far bene e distinguersi anche in futuro; le strade si sono attualmente divise in modo consensuale ma in seguito le porte per lui saranno sempre aperte".

Il presidente Guglielmo Bellotti guarda al futuro con un po' di apprensione: "La situazione generale per lo sport non è positiva, speriamo si possa trovare a breve quell'equilibrio che stiamo faticosamente cercando".