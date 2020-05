Sport



Il punto della situazione dell'Apuania Tennistavolo, Tokic prima conferma

mercoledì, 20 maggio 2020, 10:46

di mario ceccarelli

Come già noto la Fitet (Federazione Italiana Tennistavolo) ha deciso, per i noti motivi legati al contenimento del contagio del virus e di sicurezza sanitaria, la chiusura anticipata della stagione agonistica 2019-2020, allineandosi così a decisioni prese da altre federazioni e non assegnando a livello squadre e individuali i titoli di campioni d'Italia.

"La nostra opinione era noto da tempo ed eravamo per un 'anno sportivo bianco' senza l'assegnazione di titoli e o promozioni/retrocessioni , cioè un congelamento della situazione, tale scelta è motivata dal primario rispetto delle attuali oltre 30.000 vittime, tra cui medici ed infermieri, dall'anteporre i valori morali ed etici ai valori sportivi ed economici e non ultimo a futura memoria, perché tra vent'anni quando qualche giovane sportivo chiederà come mai nell'albo d'oro c'è la non assegnazione di titoli nel 2020, qualcuno gli spiegherà l'accaduto; poi se la federazione avesse fatto scelte diverse avremmo certamente onorato al meglio l'agone sportivo, cercando di riportare il massimo del successo sportivo tra cui lo scudetto" queste le parole del presidente dell'Apuania Carrara Tennistavolo Guglielmo Bellotti.

Sul tema della ripartenza sportiva la società invece non ha dubbi: "Abbiamo chiesto e stiamo aspettando di parlare con le competenti autorità cittadine per poter ripartire a fare tennistavolo all'interno delle previste norme e protocolli di sicurezza, non vogliamo essere pressanti ma è altresì vero che ciascuno deve fare la sua parte nel rispetto dei ruoli e responsabilità che gli competono, noi siamo pronti a fare la nostra, così come sempre è stato" ci dice il medico societario Giancarlo Betti.

Guardando alla prossima stagione agonistica l'Apuania Carrara Tennistavolo, dopo un periodo di necessaria cautela legato al particolare ed unico momento, sta gradatamente componendo gli organici e la prima notizia ufficiale riguarda la squadra di Serie A1 con la conferma per il prossimo anno dello sloveno Bojan Tokic (numero 63 delle classifiche mondiali e numero 32 delle classifiche europee al 30 aprile), lo stesso si è dichiarato molto contento di rimanere nel team apuano in virtù delle ottime relazioni impostate con i dirigenti della società preferendo rimanere a Carrara anziché ritornare in Germania come prospettato. "Siamo contenti che Bojan rimanga ancora con noi anche il prossimo anno - ci dice il vicepresidente Marco Lavaggi - sappiamo che è un giocatore molto forte, esperto, serio e professionale, conosciuto in tutto il mondo, si è recentemente qualificato a Gondomar (Portogallo) per la sua quarta olimpiade, per questi fattori è motivo di grande onore e soddisfazione poter avere il privilegio di annoverare tra le nostre fila ancora per il prossimo anno un campione di tale spessore tecnico e comportamentale".