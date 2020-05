Sport



Un gradito ritorno nell'Apuania Carrara Tennistavolo, Mihai Bobocica torna dal campionato tedesco

mercoledì, 27 maggio 2020, 17:49

di mario ceccarelli

L'Apuania Carrara Tennistavolo comunica che il forte giocatore italiano Mihai Bobocica, dopo due anni di esperienza a Grenzau nella Bundesliga tedesca, ha deciso di ritornare a giocare in Italia con la maglia dell'Apuania Carrara Tennistavolo, nella stagione agonistica 2020-21, società con la quale ha già vinto tre scudetti (2013, 2014 e 2016), il trentaquattrenne giocatore italiano, attuale numero 61 d'europa e 126 del mondo, ha disputato due olimpiadi e non ha bisogno di presentazioni, tutti conoscono lui e il suo valore.

Il suo arrivo, accanto a quello del confermato Bojan Tokic, ridà un pò di serenità all'ambiente carrarese dopo le partenze di Khanin e Piciulin, abbiamo pertanto chiesto al presidente Guglielmo Bellotti una valutazione a caldo: "Siamo veramente molto contenti di aver nuovamente incrociato la strada di Mihai, un giocatore solido e di esperienza ma con la voglia di confrontarsi di un ragazzino, ancora teso a limare ed affinare alcuni dettagli del suo gioco per migliorare ancora, nei giorni scorsi ero un po' pessimista ma poi qualcosa è cambiato ed ora il panorama si è modificato, sono molto felice della squadra che stiamo allestendo". Il vicepresidente Marco Lavaggi commenta anche lui con ampia soddisfazione l'arrivo di Mihai Bobocica: "Ci conosciamo bene, nel recente passato già abbiamo avuto l'onore di poter avere tra le nostre "Bobo" è veramente una notizia importante, non solo per noi ma per tutto il tennistavolo italiano che abbia deciso di rientrare in italia, di lui posso dire che è forse il giocatore che più mi ha impressionato per la ricerca continua del miglioramento degli affinamenti tecnici e dei suoi lati meno forti durante l'allenamento, veramente un giocatore che non lascia niente al caso, un grandissimo campione da portare ad esempio per i giovani atleti".