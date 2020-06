Sport



Il Don Bosco Fossone assicura: "Stiamo lavorando per sanare i debiti e rilanciare la scuola calcio"

martedì, 16 giugno 2020, 18:44

Nessuna spiegazione relativa alla vicenda del mutuo non pagato per circa 50 mila euro che ha avuto per protagonista Marina Ceccarelli, storica presidente della società sportiva Don Bosco Fossone, dimessa dalla carica due settimane fa in seguito all’esplosione del caso, ma rassicurazioni generali sulle intenzioni della società di proseguire il percorso nello sport e di rimediare a tutte le questioni economiche.

Dal direttivo dell’USD Don Bosco Fossone hanno dichiarato. “Il 29 maggio di quest’anno il Consiglio Direttivo ha nominato come nuovo Presidente Giorgio Boni, con l’intenzione di dare il via a un nuovo corso gestionale della nostra realtà sportiva. Abbiamo a cuore i principi e la storia sportiva che il DBF ha sempre rappresentato per la nostra città, e per questo ci siamo impegnati per salvarla dalla complessa situazione economica in cui si era ritrovata in precedenza. In queste settimane stiamo lavorando a ritmo serrato, insieme agli sponsor vecchi e nuovi, con un grande impegno economico che ci porterà – speriamo il prima possibile – a sanare le vecchie situazioni debitorie e rilanciare la nostra Scuola Calcio, mantenendo gli alti livelli tecnici che ci hanno sempre contraddistinti. Non ci pronunciamo sulla questione tutta tecnica delle procedure legali, precisando che il nostro impegno è tutto rivolto a chiudere felicemente le relative vicende quanto prima. Ringraziamo infine il Comune di Carrara, nonché i vecchi e nuovi fornitori e collaboratori tecnici, che si stanno contraddistinguendo per generosità, intelligenza e spirito di collaborazione, avendo riconosciuto che la nuova dirigenza lavora al meglio delle proprie possibilità per salvare la società e gli interessi della collettività.”.