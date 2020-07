Sport



Bobocica secondo nel torneo internazionale tedesco

lunedì, 27 luglio 2020, 08:30

di mario ceccarelli

Si e' svolto ad Ochsenhausen (Germania), dal 22-07 al 24-07, un challenger series al quale ha partecipato l'atleta, dell'Apuania Carrara Tennistavolo, Mihai Bobocica (1986), atleta che ha disputato due olimpiadi (Pechino 2008 e Londra 2012) ed è attuale numero 60 d'europa e 126 del mondo.

Dopo tanta inattività agonistica e tanto allenamento, la scelta di togliere un po' di ruggine e cercare di rientrare nel clima partita è stata condivisa.

Il torneo ha visto al via 8 atleti, con la formula all'italiana in tre giorni di gare, alla fine delle 7 partite Bobocica ha riportato 6 vittorie ed una sconfitta, classificandosi primo nel girone per quoziente set, 19 vinti e 6 persi.

Le sei vittorie sono state: quattro per 3-0 contro Wenger Nico (GER), Schmid Elia (CH), Manhani Junior (BRA) e Happek Swen (GER), una per 3-1 contro il ceco Horejsi Miroslav ed una per 3-2 contro Cheaib Dauud (LIB), l'unica sconfitta è stata per 3-1 contro Bluhm Florian (GER).

Nella successiva fase in semifinale Bobocica incontrava lo svizzero Schmid imponendosi per 3-0, nell'altra semifinale Horejsi superava per 3-2 Manhani (BRA).

Nella partita di finale Bobocica, contro il ceco Horejsi, accusava un po' di stanchezza e cedeva per 3-1, conquistando un buon secondo posto e acquisendo importanti sensazioni agonistiche in vista della ripresa dell'attività.

Il presidente Guglielmo Bellotti commenta così i risultati del torneo: "Sono contento di questa prima uscita di Mihai, la necessità di rientrare nell'agone sportivo è di fondamentale importanza per un'atleta".