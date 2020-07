Sport



Carrarese nella storia, il 2 a 2 vale la semifinale

lunedì, 13 luglio 2020, 22:45

di marco materassi

2-2



Carrarese: Forte, Mignanelli,Ciancio ( Valietti), Foresta, Tedeschi, Agyei, Valente, Damiani, Infantino, Cardoselli, (Piscopo), Calderini (Bentivegna). All. Baldini



Juventus under 23: Loria, Peeters,( Brunori),Marchi, Portanova (Vrioni), Toure, Zanimacchia, Rafia(Ahmada),Frabotta, Dragusin, De Oliveira, Alcibiade. All. Visconti



Arbitro: Feliciani di Teramo. Assistenti: Laudato e De Pasquale. Quarto uomo: Panettella



Reti: 19’ pt. Valente, 43’ pt. Infantino, 30’ e 45’ st. Vrioni (J)



Carrarese che prima domina poi deve soffrire il ritorno della Juventus under 23, ma per la prima volta nella sua storia approda alle semifinali.



Ci siamo, dopo la sosta imposta dal Corona virus, i ragazzi di Baldini si giocano il passaggio alle semifinale. Avversaria degli apuani la Juventus under 23, fresca vincitrice della coppa Italia di categoria è approdata ai quarti eliminando a domicilio il Padova.



Tanta l’attesa in città, tante le speranze di provare a scrivere come recita una striscione la storia. Squadra accolta al suo arrivo da tanti tifosi che hanno voluto dare la carica a Foresta e compagni.



Pronti via e la Carrraese riprende da dove l’avevamo lasciata, e dopo nemmeno due minuti Valente si mangia letteralmente il vantaggio calciando a lato un rigore in movimento. Carrarese che insiste con la Juventus in difficoltà a contenere le folate apuane. Al 19’ arriva il meritato vantaggio, è Damiani a presentarsi in area e a calciare, Loria respinge ma sulla ribattuta è lesto Valente a mettere in rete facendosi perdonare il precedente errore. Juventus che accusa il colpo, ma che piano piano cerca di guadagnare campo, qualche buona trama ma nessun pericolo per Forte. Carrarese ne controlla e che appena può riparte e proprio nel finale di primo tempo con Infantino bravissimo a colpire di testa un preciso cross Calderini segna il gol del raddoppio.



Primo tempo che termina con gli apuani avanti per due a zero.



Ripresa che si apre con la Juventus che prova a rientrare in partita e al 9’ ha una interessante punizione dal limite, il tiro di Zanimacchia esce per a lato. Insistono i bianconeri e al 20’ Forte devia in angolo un bel tiro di Zanimacchia. Soffre adesso la squadra di Baldini.



Squadre adesso lunghe anche per la stanchezza che comincia a farsi sentire.



Carrarese che però non ci sta e al 22’ con Infantino colpisce una traversa clamorosa. Partita adesso senza un attimo di respiro. Carrarese ancora vicino al tris ma sul tiro di Valietti è bravo Loria a mettere in angolo con un gran colpo di reni. Partita adesso giocata più sui nervi che con la testa, tanti i falli e le interruzioni adesso. Juventus che al 90’ trova ancora con Vrioni il gol del pareggio, cinque minuti di sofferenza e speranza per le due squadre.Finisce così, un pareggio che regala agli apuani il lasciapassare per la semifinale e anche se l’ avversario si chiama Bari, il sogno continua.