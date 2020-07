Sport



Carrarese, quale futuro? La speranza è che si rincorra ancora il sogno con Baldini in panchina

mercoledì, 22 luglio 2020, 14:20

di marco materassi

Archiviata l'amara sconfitta maturata proprio all'ultimo minuto che avrebbe permesso di giocarsi l'accesso alla finale ai calci di rigore, la Carrarese s'interroga sul futuro e tira i primi bilanci. Sicuramente questa, nonostante il problema Corona, è stata parafrasando un titolo di un film di Russel Crowe "un'ottima annata".



Secondo posto al momento del blocco del campionato, alle spalle del Monza, assolutamente fuori concorso, con un rendimento che nonostante qualche passo falso ha regalato ,come sempre per le squadre allenate da mister Baldini , momenti di calcio spettacolo assoluti.



Una crescita costante in diversi elementi come Damiani e Cardoselli, la conferma di alcuni " vecchi" della formazione e i gol di bomber Infantino.



Tutto questo non si può cancellare o buttare via per un gol subito al 120' minuto di una sfida ben interpretata e che mai aveva dato il segnale di essere chiusa.



Da questo, pensa chi scrive, si deve ripartire. Cosa fare e a cosa ambire, penso sia l'oggetto dell'incontro che si dovrebbe tenere in questi giorni tra la società e anche le istituzioni.



Spettatore interessato ovviamente mister Baldini. Chi lo conosce si sbilancia dicendo che in presenza di un progetto che cerchi o riprovi a regalare ad una città intera un sogno, la prossima stagione vedrà ancora " il profeta", il "lider maximo" sulla panchina apuana.



Una squadra quella di quest'anno che non dovrebbe aver bisogno di grandi rivoluzioni, ma solo di qualche inserimento mirato, qualche magari nuovo volto, che il direttore Berti forse sta già cercando.



Una considerazione forse si dovrà fare per i grandi " vecchi" come Tavano, Maccarone e Murolo, capendo se in loro c'è ancora la voglia di sacrificarsi, di impegnarsi duramente, magari avendo un pò meno spazio in campo. Conoscendo gli uomini prima che i calciatori, questi dubbi non ci sono, ma sarà una scelta o una valutazione che andrà fatta.



Anche perchè a Carrara si guarda prima al'uomo che al calciatore. Valori come senso di appartenenza, sacrificio, impegno, sono le pietre miliari su cui in questi anni Silvio Baldini ha costruito il suo "spogliatoio", regole precise, dove non esiste la parola "io", ma " noi".



Se in tutte le componenti, come si augurano in città, ci sarà la voglia e la possibilità di continuare in questo percorso, nessun dubbio di chi sarà ancora al comando, al timone, della nave chiamata Carrarese, e che il porto chiamato "serie B"sia il prossimo approdo.



Come dicono al circo " signori venite, lo spettacolo sta per cominciare, il sogno continua.