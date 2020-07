Sport



Gestori di palestre e palazzetti chiedono aiuto

giovedì, 2 luglio 2020, 22:42

Troppi dubbi ancora per la prossima stagione sportiva. Per questo motivo tutte le società sportive che hanno in conduzione le palestre del Comune di Carrara, chiedono un aiuto per organizzare la prossima stagione sportiva.

Le associazioni sportive fanno sapere che il comune di Carrara ancora non ha ancora provveduto a convocare i gestori degli impianti sportivi, o prorogatole gestioni di imminente scadenza.

"Le ASD concessionarie del Comune di Carrara hanno sempre garantito i servizi a loro affidati con la diligenza del buon padre di famiglia effettuando anche, nel periodo di lock-down dell'attività sportive diverse opere rientranti nella manutenzione ordinaria, a loro cura e spese, tese al buon mantenimento degli impianti sportivi a loro affidati in gestione per preservare e garantire la perfetta fruibilità all'utenza in uno stato di sicurezza, decoro, pulizia ed igiene – fanno sapere le associazioni- nel merito, nessuna contestazione per disservizio è mai stata contestata dal Comune di Carrara alle ASD, nelle forme e nei modi disciplinati dalle convenzioni in essere".

Le associazioni chiedono pertanto hanno deciso di presentare un esposto presso la Procura della Repubblica di Massa Carrara, finalizzato ad avviare un'indagine sull'ipotesi di reato/i a carico del sindaco di Carrara Francesco De Pasquale, all'Assessore allo Sport del Comune di Carrara, Andrea Raggi e al Dirigente U.O. Sport del Comune di Carrara dottor Massimo Giorgi.