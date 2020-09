Chiara Penco, campionessa mondiale MMA, in visita alla MarmoTour Cava Galleria Ravaccione

Altri articoli in Sport

lunedì, 17 agosto 2020, 20:49

Si torna finalmente in campo e si torna giustamente a parlare di calcio giocato. Non fa eccezione l'US Massese 1919 che, dopo una estate in sordina, torna in campo per prepararsi alla nuova stagione

venerdì, 14 agosto 2020, 15:59

È iniziata la stagione estiva dei giochi della gioventù organizzati dall’ASD Atletica UISP M. Di Carrara. La prima manifestazione in calendario ha avuto un discreto successo, con un buon numero di partecipanti, ma le gare non sono ancora finite

martedì, 4 agosto 2020, 08:59

Trasferta difficile per i piloti dell''RC Model Massa' che hanno raggiunto però un ottimo traguardo presso Palazzolo sull'Oglio (BS), dove hanno disputato la dura prova dell'endurance RC 1:10, lungo il mini autodromo del Green Park

martedì, 4 agosto 2020, 08:57

“…anche il cielo con i suoi colori e le nuvole fanno parte delle bellezze dell’Alpinismo Lento…”. Parole di Mangia trekking

lunedì, 3 agosto 2020, 23:18

La Carrarese riparte su base solide e anche nel prossimo campionato cercherà di acciuffare quella promozione in serie B salutata pochi giorni fa soltanto alle porte della finale play-off

lunedì, 27 luglio 2020, 08:30

Si è svolto ad Ochsenhausen (Germania), dal 22-07 al 24-07, un challenger series al quale ha partecipato l'atleta, dell'Apuania Carrara Tennistavolo, Mihai Bobocica (1986), atleta che ha disputato due olimpiadi (Pechino 2008 e Londra 2012) ed è attuale numero 60 d'europa e 126 del mondo