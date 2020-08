Sport



Mister Baldini: "La Carrarese ci vuole riprovare"

lunedì, 3 agosto 2020, 23:18

di marco materassi

La Carrarese riparte su base solide e anche nel prossimo campionato cercherà di acciuffare quella promozione in serie B salutata pochi giorni fa soltanto alle porte della finale play-off.

La semifinale persa in casa del Bari è stata metabolizzata anche grazie al calore di una tifoseria scesa in piazza (....a distanza sociale) per salutare il ritorno dalla Puglia dei giocatori, staff tecnico e dirigenti.

L'operazione rilancio passa sempre dai volti noti di Silvio Baldini e Gianluca Berti. Allenatore e direttore generale rappresentano il top per ripresentarsi ai nastri di partenza gomito a gomito con le migliori società di terza serie.

Tra le righe del comunicato emesso dal club dopo la conferma del tandem è emerso che...."il caposaldo della crescita e continuità del programma societario ha in Silvio Baldini e in Gianluca Berti garanzia di capacità ed affidabilità sotto il profilo tecnico per raggiungere il traguardo più alto. L'auspico è che, comunque anche considerato il non indifferente impegno profuso in questi anni, la preannunciata stagione sportiva che si vuol disputare ai massimi livelli possa suscitare il giusto interesse di forze economiche trainate dalle emozioni che la Carrarese 2020-2021 ha il proposito di regalare".

Insomma la Carrarese risponde presente come sottolineato dallo stesso allenatore che aspetta di ripartire con la solita grande passione. Abbiamo avuto la fortuna e l'opportunità di sentire Silvio Baldini durante queste brevi vacanze. Sempre il solito grande amico che non si nega a due chiacchere in libertà: "Sono orgoglioso di avere anche quest'anno la possibilità di continuare, grazie a questa meravigliosa dirigenza, di cercare di realizzare quel sogno chiamato serie B. Sono motivato, carico e voglioso, sapendo che più grande è il sogno, più grande deve essere l'impegno che ognuno di noi deve mettere per cercare di arrivare al traguardo. Bisogna essere coraggiosi, entusiasti, coinvolti e motivati, continua il mister, bisogna andare oltre i nostri limiti, quando il budget nostro è inferiore a quello dei nostri avversari tu devi mettere in campo cuore, coraggio, una sana pazzia. Andare oltre le sconfitte, essere sempre e comunque protagonisti. Sappiamo di rappresentare una società, una città, una tifoseria speciale, che non deve mai farsi prendere dalla delusione, anzi, sia i tifosi più caldi, che quelli meno passionali, devono essere sempre al nostro fianco. La loro passione è il nostro carburante, il loro affetto è la nostra benzina per correre, correre, più degli altri e arrivare al sogno."

Vacanze che in casa Carrarese finiranno il 9 agosto, perché dal 10 si ricomincia. Già in questi giorni il direttore Berti è al lavoro per costruire la rosa della prossima stagione, insieme al suo staff che quest'anno vede l'ingresso di big Mac, sì il bomber Maccarone lascia il campo giocato per iniziare una nuova carriera come collaboratore di Baldini.

Intanto saluta Carrara Mignanelli che si è legato al Modena, saluterà anche il bomber Ciccio Tavano che probabilmente chiuderà la sua grande carriera con la maglia del Prato, in serie D. Anche per Conson, centrale difensivo la firma con la Triestina sembra imminente, mentre Piscopo e Damiani rientrano ad Empoli per fine prestito, la speranza è quella se possibile di riaverli entrambi. Su Cassio Cardoselli dopo la sua buona stagione sembra esserci l'intereresse della Salernitana, mentre rientrano alle basi per fine prestito sia D'Ignazio al Napoli, come Valietti al Genoa.Punti fermi per la Carrarese 2020-2021 Tedeschi, Pasciuti, Caccavallo e bomber Infantino, da questi uomini, prima che calciatori, come li definisce mister Baldini che si ripartirà con una nave il cui porto d'approdo si chiama serie B.