Sport



Partita la nuova stagione sportiva 2020/21 della 'U.S. Massese 1919'

lunedì, 17 agosto 2020, 20:49

di mario ceccarelli

Si torna finalmente in campo e si torna giustamente a parlare di calcio giocato. Non fa eccezione l'US Massese 1919 che, dopo una estate in sordina, torna in campo per prepararsi alla nuova stagione.

Il nuovo campionato di eccellenza sarà sicuramente duro e atipico, la rivoluzione causa COVID non ha risparmiato nessuno, così, stando alle prime comunicazioni ufficiali, resteranno due le promozioni riservate alle squadre toscane, saranno però tre i gironi che si apprestano al via, non basterà quindi vincere il proprio girone per fare il salto di categoria ma, sotto le apuane, Nepori e compagni non sono stati a guardare ed hanno provato ad allestire una squadra che possa regalare soddisfazioni per la prossima stagione.

E' questa, fino a questo punto, la stagione dei grandi rientri con Zambarda, Barsottini e Lucaccini, tre giocatori che hanno riportato un po' di fiducia e morale tra i tifosi del capoluogo apuano. Non sono comunque questi i soli grandi arrivi, infatti dal Frates Perignano è giunta a Massa anche la miglior coppia d'attacco della scorsa stagione con Kouko e Prince che fanno già sognare i tifosi toscani. Ventisei giocatori, con tanti giovanissimi, che possono dire la loro durante il prossimo campionato, una rosa che comunque sarà certamente modificata prima dell'inizio della stagione.

Resta alla guida del gruppo mister Matteo Gassani, il quale ha dovuto preferire un ritiro in casa, l'allenatore massese sarà affiancato nel suo lavoro da Maurelli con la solita collaborazione di Benedetti.

Questo lo staff completo che ha preso il via con la preparazione: Barsottini, Ceccarelli, Pennacchi, Zambarda, Rudi, Battistoni, Manfredi L., Della Pina, Baldini, Barattini, Marcon, Leonardi, Lucaccini, Bennati, Bonati, Manfredi F., Centonze, Pasquè, Bonni, Papi, Donati, Kouko, Prince, Samba, Sgadò, Mazzucchelli. Allenatore Gassani, allenatore in seconda Maurelli, preparatore dei portieri Della Bartolomea, collaboratore Benedetti, magazziniere Ofretti e massaggiatore Grassi.

Questo invece il programma: dal 16 al 22 agosto doppia seduta di allenamento, ore 10:15 e 17:30, dal 24 al 28 agosto invece seduta singola ore 18.

Primo programma amichevoli:

29 agosto ore 17 Massese-Real Forte Querceta.

1 settembre ore 17:30 Massese-Cuoiopelli.

3 settembre ore 18 Massese-Ghiviborgo.

5 settembre ore 18 Massese-Canaletto.

9 settembre ore 18 Massese-San Donato T..

Domenica 13 settembre invece (con possibilità che venga posticipata) la prima partita ufficiale di Coppa Italia.



Foto: Luigi Tonarelli.