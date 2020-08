Sport



Sul podio bresciano i piloti della 'RC Model Massa'

martedì, 4 agosto 2020, 08:59

di mario ceccarelli

Trasferta difficile per i piloti dell''RC Model Massa' che hanno raggiunto però un ottimo traguardo presso Palazzolo sull'Oglio (BS), dove hanno disputato la dura prova dell'endurance RC 1:10, lungo il mini autodromo del Green Park.

I piloti di punta, selezionati a rappresentare la formazione apuana per questa particolare competizione nazionale, svoltasi sabato 1 agosto 2020, sono stati Giuseppe Baldoni (presidente dell'associazione RC Model Massa presso il campo scuola sportivo di Massa) e Matteo Nappi, un bravissimo pilota di comprovata esperienza che, pur provenendo da La Spezia, gioca un ruolo fondamentale nel club massese in cui è iscritto. La competizione vedeva al via i modelli RC (radio controllati elettrici) in scala 1:10, mettendo a durissima prova, per 3 ore continue, i mezzi ed i loro assetti, i piloti e i meccanici.

Nulla è stato lasciato al caso, strategie costruite e preparate minuziosamente nelle settimane precedenti l'evento, calcoli dei giri e delle soste ai box. Il tempo, e' proprio lui che decide chi vince e chi no, in questo particolare caso però possiamo dire che fa tornare i nostri atleti vincitori, anche se il finale dice con una "sola" meritatissima terza posizione finale, perché, malgrado un problema tecnico subito al via che ha creato un immediato svantaggio di 12 giri su tutti gli altri avversari, ha visto la squadra che non hai mai mollato per tutto il tempo, mantenendo nervi saldi e rispettando la tabella pianificata, tanto che allo scadere delle 3 ore, la rimonta continua, ha portato i Massa Boys (così sono stati definiti dagli avversari nel finale) a 3 giri di distacco dai vincitori ed a un solo giro dal secondo posto, strappando il 2º miglior crono della gara. Tanta fatica quindi ricompensata si dà un podio ma sopratutto dai complimenti sinceri di tutti i partecipanti e dal pubblico presente, ottima l'organizzazione del Green Park e di tutto lo staff.

I componenti dell''RC Model Massa' sono tornati così soddisfatti a casa e hanno ricominciato fin da subito a prepararsi per la prossima gara che, auspichiamo con buona probabilità, si svolgerà proprio a Massa sul mini autodromo delle Apuane.

Tutti gli interessati saranno informati per tempo perché possano assistere ed osservare questo splendido sport aperto per tutte le età, potendo così ammirare in maniera diretta l'atmosfera amichevole che c'è fra tutti i partecipanti.