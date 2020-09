Sport



A Carrara la ricarica dell'auto elettrica si fa durante l'allenamento

mercoledì, 16 settembre 2020, 16:26

Devi ricaricare l'auto elettrica? Perchè non farlo durante l'allenamento in palestra? Questa l'idea del noto imprenditore Roberto Balderi, proprietario degli immobili che ospitano la palestra "Balance" situata alle porte di Carrara, in località fabbrica sul viale XX Settembre.



"La sessione in palestra, che sia un allenamento specifico o la partecipazione ad uno dei corsi della nostra offerta - spiega Balderi - richiede tempo. Perchè non sfruttarlo per fare il pieno alla tua auto (o moto) elettrica?Inoltre la ricarica è attuata per mezzo delle nuovissime colonnine ENEL X JUICEPOLE, stazioni da 22KW che garantiscono prestazioni velocissime monitorate da un' applicazione installata sullo smartphone, in modo da conoscere lo stato di ricarica in qualsiasi momento. L'app JUICEPASS - continua Balderi - ti permette inoltre di prenotare la tua ricarica in uno dei quattro slot disponibili, nonchè di pagare in comodità con i sistemi digitali associati al proprio account. Basta avvicinare lo smartphone al display e il gioco è fatto!"

Una ventata di tecnologia ed un servizio ai cittadini e ai turisti, in ottica anche di uno sviluppo imminente della struttura, rappresentata da un'area con quattro stalli e due colonnine next gen che verrà inaugurata venerdì 18 settembre alle ore 11 in presenza del sindaco e delle autorità comunali.



"Questo servizio - illustra Balderi - è il primo di una serie di innovazioni che a brevissimo apporteremo nell'area in cui è inclusa anche la palestra (di proprietà di 2 società in capo all'imprenditore), in modo da realizzare il sogno di creare un vero polo sportivo all'avanguardia che dia a tutti, dal bambino all'anziano, un'ampio range di servizi in ottica di sviluppo sociale e riqualificazione architettonica della zona."



Ricordiamo che la palestra Balance è da anni gestita dai fratelli Poggioni, ovvero Francesca, Massimiliano e Benedetta, ideatori del brand e responsabili dell'offerta rappresentata da una vasta gamma di corsi di fitness e di attività iso e cardio per tutte le età. Attualmente la struttura offre inoltre un'area dedicata all'arrampicata indoor (con corsi dedicati per grandi e piccini), bar, ambulatori medici, salone di bellezza e parrucchiere.