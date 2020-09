Sport



A Massa si potranno testare, su strada e su sterrato, le bici del futuro

giovedì, 17 settembre 2020, 15:37

L'autunno si annuncia ricco di appuntamenti per Trek Italia. La subsidiary italiana del marchio statunitense di biciclette, infatti, ha in programma un vero e proprio giro d'Italia composto da 14 tappe. In ogni località sarà possibile per tutti gli appassionati testare gratuitamente su percorsi selezionati ed in totale sicurezza le grandi novità della gamma 2021. Il test avrà la durata di circa un'ora: il tempo necessario per valutare nel dettaglio e conoscere le innovative tecnologie presenti sui modelli della casa americana.

ITALIAN BIKE TEST MA NON SOLO: IL GIRO D'ITALIA DI TREK

Oltre agli appuntamenti targati Italian Bike Test, il calendario del Trek Demo Tour, si arricchisce con i fine settimana in cui il marchio americano organizza sessioni di test con i propri rivenditori ufficiali presenti sul territorio. Dalla Lombardia alla Campania, dal Trentino al Lazio: con questo tour Trek si pone l'obiettivo di riabbracciare i propri fans sparsi per l'Italia dopo un periodo complicato, con tanta voglia da parte di tutti di tornare in sella.

Questo il calendario completo degli appuntamenti:

SETTEMBRE

- 19 e 20 settembre: Imola (BO) @Autodromo Enzo e Dino Ferrari - IBT

- 26 e 27 settembre: Cardano al Campo (VA) @Centro Sportivo Karol Wojtyla – IBT

OTTOBRE

- 03 e 04 ottobre: Rovereto (TN) @Centro Sportivo Baldresca - IBT

- 10 e 11 ottobre: Sant'Ambrogio di Torino (TO) @Birrificio San Michele - IBT

- 17 ottobre: Lucca (LU) @F-Bike - TREK store

- 18 ottobre: Finale Ligure (SV) (località da confermare)

- 24 e 25 ottobre: Formello (Roma) @Centro Sportivo Garofoli - IBT

- 31 ottobre: Massa (MS) @Il Ciclista – TREK store

NOVEMBRE

- 01 novembre: Pontedera (PI) @Fanelli Bike – TREK store

- 07 e 08 novembre: Telese Terme (BN) @Evolution bikes– TREK store

- 14 e 15 novembre: Castelfranco Veneto (TV) @Bike Off Road Mtb Park

- 21 novembre: Umbria (località da confermare)

- 22 novembre: Marche (località da confermare)

- 28 e 29 novembre: Abruzzo (località da confermare)



STRADA, MTB E E-BIKE: I NUOVI MODELLI TREK 2021

Durante i fine settimana dedicati ai test sarà possibile provare i modelli TREK 2021. Importanti novità in ogni categoria, a partire dai modelli da strada con la nuova Emonda SLR 7 con il telaio ultra leggero in carbonio OCLV 800, la confortevole Domane SL 7 progettata per le attività più endurance e la veloce e aerodinamica Madone SLR 7.

Per gli amanti del gravel, invece, sarà disponibile la nuova Trek Checkpoint SL 5 mentre per chi predilige la mountain bike e i sentieri ecco le innovazioni tecnologiche apportate alle nuove Slash 9.8, Procaliber 9.8, Top Fuel 9.8, Fuel EX 9.8 e Supercaliber 9.8. Il fascino e la potenza del motore Bosch sono invece disponibili nei modelli e-mtb Rail 9.8 e Rail 9 per vivere l'adrenalina dei single trail.

Si avvisa il pubblico che il programma del demo tour di Trek Italia potrebbe subire variazioni a causa dello sviluppo dell'emergenza sanitaria. Presso l'area organizzata saranno comunque predisposte tutte le misure necessarie ed è per questo che si richiede di presentarsi ai test Trek dotati del proprio casco e guanti personali e di indossare la mascherina in tutta l'area di registrazione.

Per restare aggiornati sugli eventi e le modifiche di programma è sufficiente consultare il blog Trek a questo link, oppure consultare la pagina Facebook ufficiale di Trek Italia.