Bike Pride Massa sostiene la Settimana europea della mobilità 2020

giovedì, 10 settembre 2020, 15:35

La tradizionale pedalata di fine estate di Bike Pride Massa quest'anno non si farà per ovvi motivi, ma l'impegno verso la mobilità a due ruote non viene meno, specialmente in un momento che ha costretto ciascuno di noi a ripensare drasticamente il proprio stile di vita.

In queste settimane, i nostri spostamenti all’interno delle città sono cambiati in modo eccezionale. Molte persone hanno riscoperto i tempi lenti e piacevoli dell’andare in bicicletta e le città si sono trasformate in luoghi accessibili e percorribili sulle due ruote. Molti comuni stanno ampliando lo spazio destinato alla mobilità attiva, alcuni hanno capito che un nuovo approccio, più sostenibile, in termini di trasporto urbano è possibile.

In occasione della Settimana Europea della Mobilità, che dal 16 al 22 settembre si fa portavoce di una serie di manifestazioni a livello europeo sotto lo slogan “Emissioni zero, mobilità per tutti”, BIKE PRIDE MASSA, in collaborazione con GAMS Giovani Architetti Massa Carrara, l’Associazione Spin8, la Coworkeria e l’Associazione Medici per l’Ambiente, chiede a tutti i cittadini e alle autorità locali di prendere iniziativa per attivare un processo necessario, irrinunciabile e ormai avviato, di miglioramento della mobilità urbana nella direzione della sostenibilità ambientale.

Basta un piccolo gesto per cambiare: scegliere la bici per andare a scuola o al lavoro, spostarsi a piedi nei tragitti più brevi, prediligere i mezzi pubblici, lasciare l'auto in garage.

L'invito di Bike Pride Massa arriva forte e chiaro, con un'iniziativa diffusa e accessibile a tutti. Presto la città sarà tappezzata da poster color verdeazzurro che ci invitano a riflettere, agire e prendere consapevolezza attraverso azioni semplici, ma efficaci. Saranno i ciclisti e le cicliste massesi di ogni età a diventarne protagonisti. C’è un luogo che amate raggiungere e percorrere in bicicletta? Fotografatelo e condividetelo sui vostri profili, taggando Bike Pride Massa e Gams. Avete notato una buca, una barriera, un ostacolo che intralciano le vostre pedalate, mettendole a rischio? Fatelo presente con uno scatto e fate girare l'immagine online usando gli appositi hashtag per rafforzare il messaggio e sensibilizzare l’Amministrazione. Siete abituali fruitori della bicicletta? Provate a seguire gli itinerari di ogni giorno guardandovi intorno con uno sguardo più attento alla storia e all’architettura grazie agli itinerari paesaggistico architettonici proposti dal collettivo Giovani Architetti di Massa Carrara, Gams, che troverete sulla pagina facebook dell’associazone; percorreteli con le due ruote e raccontateli con un post usando gli hashtag indicati sotto.

Questa campagna giocosa e coinvolgente sostituisce così la pedalata collettiva degli scorsi anni con un’azione altrettanto partecipata e condivisa nell’ottica della promozione di una mobilità pulita e per tutti, in attesa di poter tornare a pedalare assieme.

Gli hashtag da associare ai post sono #vogliamopedalare #segnalalabuca #inbicicongams #MobiltyWeek. Tutte le informazioni sull’iniziativa sono reperibili sulle pagine Facebook e Instagram di Bike Pride Massa e GAMS. L’iniziativa è inoltre segnalata sul sito www.mobilityweek.eu