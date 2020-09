Sport



Congresso regionale Aics

giovedì, 10 settembre 2020, 08:54

Sabato 5 settembre si è svolto a Lucca il Congresso Regionale di Aics - Associazione Italiana Cultura e Sport, al quale hanno partecipato i delegati dei diversi comitati provinciali e degli enti affiliati. Per il Comitato Provinciale di Massa Carrara erano presenti Carla Peruta Presidente, Marilena Baratta Vice presidente e Giulia Bugliani progettista di Aics Solidarietà.

Il nuovo presidente, Pier Luigi Ferrenti del Comitato Provinciale Lucca eletto con il pieno consenso dei delegati presenti, alla sua prima esperienza come Presidente regionale è succeduto a uno degli storici Presidenti, "Gigi" Bruni che, pur avendo lasciato l'incarico è stato nominato Presidente Onorario a riconoscenza dell'impegno profuso in questi anni di servizio.

L'elezione di Ferrenti, persona di lunga esperienza e personaggio cardine della dirigenza nazionale Aics, avviene in un momento storico e sociale molto complicato, quello post-Covid, in cui l'attività degli enti di promozione sportiva svolge un ruolo fondamentale nel sostenere le migliaia associazioni sportive e culturali toscane. L'Assemblea ha inoltre proceduto alle votazioni per elezione del nuovo Consiglio Direttivo regionale, completamente rinnovato.

Fra i neoeletti, la Dott.ssa Giulia Bugliani, nostra concittadina ed alla sua prima esperienza in un Direttivo regionale ma non un volto nuovo nel mondo Aics in quanto già collaboratrice di Aics Solidarietà Massa-Carrara per la quale si occupa di progettazione per la realizzazione di interventi in ambito sociale e culturale, attività che ora dovrà trasportare a livello regionale attivandosi ed individuando nuove fonti di finanziamento e di contributi da dedicare alla gestione delle attivita' regionali del comitato Toscana Aics. Il Direttivo provinciale del Comitato augura a Giulia Bugliani per questa collaborazione buon lavoro.

Gli altri membri del Direttivo Regionale Aics sono Riccardo Cateni VicePresidente del Comitato Prov. di Pisa, Lorenzo Masi di Firenze e Marcella Andreini di Grosseto.