Inizio perfetto di Lorenzo Musetti agli Internazionali di Roma: battuto il numero 17 del mondo Wawrinka

Altri articoli in Sport

mercoledì, 16 settembre 2020, 16:26

Devi ricaricare l'auto elettrica? Perchè non farlo durante l'allenamento in palestra? Questa l'idea del noto imprenditore Roberto Balderi, proprietario degli immobili che ospitano la palestra "Balance" situata alle porte di Carrara, in località fabbrica sul viale XX Settembre

giovedì, 10 settembre 2020, 15:35

La tradizionale pedalata di fine estate di Bike Pride Massa quest'anno non si farà per ovvi motivi, ma l'impegno verso la mobilità a due ruote non viene meno, specialmente in un momento che ha costretto ciascuno di noi a ripensare drasticamente il proprio stile di vita

giovedì, 10 settembre 2020, 08:56

L’alpinismo lento è un’attività sportiva salutare per tutti, che vive di passioni per il territorio, di ricordi, tradizioni e cultura ambientale

giovedì, 10 settembre 2020, 08:54

Per il Comitato Provinciale di Massa Carrara erano presenti Carla Peruta Presidente, Marilena Baratta Vice presidente e Giulia Bugliani progettista di Aics Solidarietà.

lunedì, 31 agosto 2020, 11:50

Una visita al panorama unico e irripetibile delle cave di Carrara e uno shooting fotografico oltre a un trattamento di MicroBlading alle sopracciglia, effettuato dalle esperte mani della master Chiara Balleri, titolare dell'omonimo studio di Via Nazario Sauro

lunedì, 17 agosto 2020, 20:49

Si torna finalmente in campo e si torna giustamente a parlare di calcio giocato. Non fa eccezione l'US Massese 1919 che, dopo una estate in sordina, torna in campo per prepararsi alla nuova stagione