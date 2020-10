Sport



A.I.A. Carrara: Alessio Fatticcioni inserito nel progetto "Talent Mentor"

venerdì, 9 ottobre 2020, 09:32

Inizia nel migliore dei modi la stagione della sezione arbitri Aia di Carrara diretta da 8 anni dal presidente Maurizio Testai. Alessio Fatticcioni, giovane fischietto massese impegnato in Prima categoria, è stato inserito nel progetto Talent Mentor che riunisce le migliori 'promesse' della Toscana. Il giovane studente universitario parteciperà lunedi 12 al raduno Talent in programma a Pistoia. Non é la prima volta che la sezione di Carrara vede un suo associato partecipare a questa importante iniziativa: in passato ne avevano fatto parte Stefano Puvia e Federica Cassiani nel Calcio a 5, Matteo Canci e Luca Cerioli nel calcio a 11.



Sabato 10 ottobre in programma invece il raduno sezionale dedicato agli arbitri piu giovani impegnati nei campionati provinciali, che si ritroveranno la mattina al campo sportivo di Fossone per i test atletici, successivamente nei nuovi locali della sezione in Viale Galilei per le disposizioni tecniche in vista della nuova stagione.