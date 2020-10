Sport



Aci storico saluta il passaggio delle Mille Miglia in provincia

mercoledì, 21 ottobre 2020, 13:08

Il Club Aci storico di Massa Carrara saluta la partenza della trentottesima edizione della Mille miglia, rievocazione storica della competizione automobilistica di gran fondo disputata in 24 edizioni tra il 1927 e il 1957.

Le 400 auto storiche appartenenti a modelli di vettura che avevano partecipato alla corsa originale, vere regine del volante, attraverseranno la nostra provincia nella terza tappa Roma- Parma sabato 24. L’ACI di Massa Carrara e i suoi soci saranno felici di accogliere il corteo preceduto dalla “1000 Miglia Ferrari Tribute”, con circa 100 Ferrari moderne, sul lungomare di Marina di Massa dalle ore 16, per proseguire verso Pontremoli dove le auto saranno impegnate in una prova di regolarità. "Sfileranno esemplari unici, guidati da equipaggi in abiti d'epoca; ancora una volta potremo ammirare il trionfo della bellezza su e delle 4 ruote del passato e del presente - afferma il Presidente dell'ACI apuano Fabrizio Panesi – raccomandando agli appassionati di seguire le vetture nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione Covid lungo tutto il percorso”.

Entusiasta è anche il Direttore Umberto Rossi che accosta idealmente il passaggio delle stupende auto con l’inizio di una serie di iniziative che Aci Massa Carrara metterà in campo per promuovere i servizi tecnici e assicurativi a favore degli appassionati, nell'ottica di mantenere il rapporto con gli iscritti anche in un contesto così difficile che limita i contatti fisici. In cantiere vi è un programma su di una nota emittente locale e varie campagne social dedicate sperando di tornare presto a incontrarci nelle nostre manifestazioni, che sono diventate una tappa imprescindibile nel panorama degli eventi della nostra provincia.