Sport



La Massese sconfigge il Montecatini e torna a sorridere

domenica, 11 ottobre 2020, 22:34

1-0

Massese: Barsottini, Battistoni, Della Pina, Marcon, Zambarda, Rudi, Centonze, Lucaccini (45' Igibineweka), Manfredi F. (45' Mazroui), Papi, Kouko (67' Donati). A disposizione: Ceccarelli, Prete, Manfredi L., Mazroui, Illario, Pasquè, Igibineweka, Mazzucchelli, Donati. Allenatore: Matteo Gassani.

Montecatini: Fiaschi, Ghimenti, Benvenuti S., Tardiola, Abdoune (90' Benvenuti D.), La Rosa, Marseglia, Tempestini (78' De Gori), Palaj, Benvenuti, Malih (44' Moustafa (91' Baldasseroni)). A disposizione: Sonnellini, Evani, Benvenuti, Fischella, Torracchi, Corona, Moustafa, De Gori, Baldasseroni. Allenatore: Ciro Mucedola.

Arbitro: Buchigbani di Livorno, coadiuvato da D'Amico di Empoli e Corsini di Livorno.

Reti: 88' Papi (Ma)

Note: partita giocata a porte chiuse, numerosi tifosi fuori dallo stadio ad incitare la squadra di casa. Giornata nuvolosa, terreno in buone condizioni. Ammoniti: La Rosa (Mo), Marcon (Ma), Tardiola (Mo), Papi (Ma). Recupero 2+5.

MASSA - Per la prima giornata di campionato la Massese ospita al 'Degli Oliveti Giampiero Vitali' il Montecatini Valdinievole, tanta attesa per la squadra di casa chiamata a fare un campionato da protagonista, ospiti invece pieni di ex, tra cui Fiaschi, La Rosa e De Gori.Parte forte la squadra di Gassani che costringe subito, dopo tre minuti Fiaschi alla parata in angolo. Al 5' invece tiro di Papi che finisce sul braccio largo del difensore ospite ma l'arbitro preferisce lasciar correre.

All'8 è ancora l'arbitro chiamato a prendere una decisione importante, Kouko lanciato a rete viene atterrato a centrocampo da tergo da La Rosa che era l'ultimo difensore ma Buchignani estrae solamente il giallo. Partita spezzettata, padroni di casa che più lucidi e Montecatini che difende basso per ripartire in contropiede. Al 28' giocata personale di Papi che scende dalla sinistra fino alla linea di fondo, rientra e tiro a girare da posizione troppo defilata, facile l'intervento di Fiaschi.

Al 34' punizione da centrocampo, pallone che rimbalza in area del Montecatini, tiro di Zambarda e deviazione di Fiaschi in angolo, dallo stesso cross di Zambarda e testa di Papi sotto porta, pallone che rimbalza più volte tra le braccia di Fiaschi ben posizionato e fortunato in questi ultimi due interventi.Il primo tempo termina così coi padroni di casa che cercano la rete del vantaggio e ospiti che si difendono a denti stretti e cercano qualche ripartenza.

Inizio di secondo tempo con la Massese che scende in campo con più frenesia e voglia di segnare. Poche comunque le occasioni da rete, all' 8' traversone della Massese che attraversa tutta l'area ma nulla di fatto, nessuno dei tre attaccanti apuani arriva sul pallone. Quattro minuti dopo Fiaschi sbaglia il rinvio pallone sui sui piedi di Papi che stoppa sulla tre quarti e tira di controbalzo, pallone fuori. Al 26' ennesimo pallone in area, Donati si gira tira trova la deviazione di Ghimenti e pallone che si stampa sul palo.

Igibineweka e Mazroui ci provano anche dalla distanza ma l'attacco bianco nero non trova la zampata vincente. Al 30' ancora Massese, Zambarda crossa da centrocampo, preciso per la testa di Papi che tutto solo a centroarea spedisce incredibilmente tra le braccia del portiere avversario. A cinque minuti dalla fine invece tiro di Centonze deviazione ospite, la Massese recrimina per in tocco di braccio ma solo angolo. Azione successiva, Papi sulla sinistra stoppa bene e tiro rasoterra sul secondo palo su cui questa volta nulla può Fiaschi.

Montecatini troppo spento che cerca di reagire, ma la Massese non rischia nulla e porta a casa una vittoria meritata anche se sofferta oltre misura. Si conferma così l'ambizione di squadra e tifosi che si possono riabbracciare a fine partita fuori dallo stadio.