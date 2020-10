Massese in isolamento, annullata partita col Tau Altopascio

Altri articoli in Sport

sabato, 17 ottobre 2020, 20:58

Il Covid-19 torna a far sentire la propria voce anche nel mondo dilettantistico del pallone toscano. In queste ultime ore sono state rinviate due partite del girone A di Eccellenza, ossia Tau Calcio – Massese e San Marco Avenza-River Pieve

giovedì, 15 ottobre 2020, 19:56

Dopo essersi già imposto a fine settembre, questa settimana Mihai Bobocica dell’Apuania Carrara Tennistavolo ha concesso il bis ai tornei della Challenger Series, che si disputano a Ochsenhausen, in Germania

mercoledì, 14 ottobre 2020, 18:51

Domenica scorsa ha preso il via la stagione calcistica dilettantistica, ma due squadre del girone A di seconda categoria non sono scese in campo. Le U.S.D. Monti e Monzone, infatti, sono rimaste ferme per la quarantena cui sono stati sottoposti tutti i componenti di entrambe le squadre

martedì, 13 ottobre 2020, 13:33

Se a 18 anni fai parlare di te televisioni e giornali vuol dire che qualcosa c’è, quanto meno del potenziale. A onor del vero, per ciò che riguarda il carrarese Lorenzo Musetti c’è più di qualcosa, e il potenziale di questa giovane promessa sta iniziando a esprimersi anche ad alti livelli

domenica, 11 ottobre 2020, 22:34

La Massese non rischia nulla e porta a casa una vittoria meritata anche se sofferta oltre misura. Si conferma così l'ambizione di squadra e tifosi che si possono riabbracciare a fine partita fuori dallo stadio

venerdì, 9 ottobre 2020, 09:32

Inizia nel migliore dei modi la stagione della sezione arbitri Aia di Carrara diretta da 8 anni dal presidente Maurizio Testai. Alessio Fatticcioni, giovane fischietto massese impegnato in Prima categoria, è stato inserito nel progetto Talent Mentor che riunisce le migliori 'promesse' della Toscana