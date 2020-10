Sport



Massese, una sconfitta immeritata

domenica, 4 ottobre 2020, 17:31

di mario ceccarelli

0 - 1

Massese: Barsottini, Battistoni, Della Pina, Mazroui, Zambarda, Rudi, Marcon (53' Igibineweka), Lucaccini, Donati, Papi (53' Kouko), Centozone. A disposizione: Ceccarelli, Prete, Manfredi L., Illario, Pasquè, Mazzucchelli, Igibineweka, Manfredi F., Kouko. Allenatore: Matteo Gassani.

San Marco Avenza: Lagomarsini, Gamberucci, Valori (83' Gemignani), Brizzi (70' De Angeli), Zuccarelli, Mosti, Cucurnia, Montecalvo, Fusco (60' Capo), Pedrazzi (39' Diawara), Gabrielli (60' Doretti). A disposizione: Pinarelli, Gemignani, De Angeli, Mussi, Ussi, Diawara, Cannas, Capo, Doretti. Allenatore: Stefano Turi.

Arbitro: Rosini di Livorno.

Reti: 80' Valori (S)

Note: partita giocata a porte chiuse. Giornata nuvolosa, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Rudi (M), Marcon, Donati (M), Brizzi (S), Zuccarelli (M), Zambarda (M). Espulso Diawara del San Marco Avenza al 42', per una gomitata a Marcon, 82' Zuccarelli San Marco per doppia ammonizione. Recupero 3-4.

MASSA - Per il terzo ed ultimo turno della prima fase di Coppa Italia di eccellenza, Massese e San Marco Avenza si affrontano al 'Degli Oliveti' Giampiero Vitali di Massa. Tutte le formazioni che si sono affrontate in questo primo triangolare di qualificazione alla Coppa Italia sono ancora in corsa per il passaggio del turno, avvantaggiate le formazione che si fronteggiano in questa partita, squadre che si affidano alle loro capacità per superare questo primo scoglio stagionale, una vittoria la spedirebbe dirette al secondo turno, in caso di pareggio invece si passerà dal sorteggio, con la Pontremolese che potrebbe tornare in corsa.

Massese che tiene in panchina sia Kouko che Igibineweka, stessa sorte per il neo acquisto Diawara che torna a casa dopo l'esperienza amara alla Carrarese. Partita vera fin da subito con Massese più viva, al 6' prima occasione per il giovane Centonze che entra bene in area ma trova la gamba del difensore che mette in angolo. Passano pochi minuti e salvataggio sulla linea dell'ex Mosti, dopo indecisione arbitrale su di un fuorigioco segnalato ma non fischiato.

Al 15' testa di Rudi da angolo, debole e centrale facile la parata. Dal rinvio Donati frena Lagomarsini e Rosini ammonisce il secondo giocatore della partita. Dopo tre minuti prima vera occasione degli ospiti, palla fuori area sui piedi di Pedrazzi che tira al volo, Fusco però involontariamente blocca di coscia in posizione di fuorigioco. Quattro minuti dopo ancora Massese sulla destra, bella giocata ma tiro debole e parata a terra semplice per il portiere avversario.

Lagomarsini che si ripete pochi minuto dopo su tiri semplici. Al 42', dopo pochi minuti dalla sua entrata in campo, Diawara allarga le braccia e colpisce al volto Marcon che cade a terra, per Rosini non ci sono dubbi e rosso diretto. Si conclude così la prima frazione di gioco senza ulteriori sussulti.Inizio secondo tempo più blando Massese sempre a fare la partita. Dopo sette minuti ci prova Papi dalla distanza ma pallone alto sopra la traversa.

All'11' invece Brizzi rischia grosso al limite dell'area atterrando il suo avversario, l'arbitro però gli evita il secondo giallo, punizione da buona posizione ma tiro debole. Al 16' Igibineweka ci prova da fuori area e impegna Lagomarsini a terra.

Un minuto dopo Papi prova un pallonetto a breve distanza ma pallone ancora alto. Massese che tiene altissima la squadra, San Marco chiusa nella sua metà campo che prova solo qualche ripartenza. Al 80' proprio da un contropiede Valori si trova da solo al centro dell'area e punisce una difesa rea di troppa tranquillità. Due minuti dopo altro colpo di scena, San Marco che rimane in dieci per doppia ammonizione di Zuccarelli, fallo ingenuo sulla linea laterale. Massese che si riversa negli ultimi 15 metri della San Marco ma il pallone non supera le spalle dell'ottimo Lagomarsini.

Altre tre buone occasioni per i padroni di casa ma la San Marco si salva e si porta a casa una vittoria incredibile per come avvenuta. Massese che dimostra la sua forza, gli manca la rete ed esce dal campo comunque consapevole di poter dire la sua in campionato, San Marco che invece si porta a casa una grande solidità e il passaggio del turno.