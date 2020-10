Sport



Muore coach Massimo Colombi: basket carrarese sotto choc

sabato, 31 ottobre 2020, 09:17

di vinicia tesconi

La partita più dura contro una perfida malattia, non è riuscito a vincerla: se ne è andato oggi a soli 52 anni Massimo Colombi noto coach di basket che ha guidato le squadre giovanili del Viareggio e del Cmc Carrara e, nel 2017-2018 anche la prima squadra Cmc in serie C Silver.

Nel mondo del basket carrarese era molto noto e apprezzato: l'anno sulla panchina del Cmc in C Silver era stato costellato di molti successi e, come aveva scritto lo stesso coach Colombi in un post sulla sua pagina Facebook, il clima di amicizia e fiducia instaurato con giocatori e staff tecnico aveva trasformato la squadra, per lui, in una vera e propria famiglia.Massimo Colombi era originario di Arezzo ma da tempo viveva a Viareggio dove allenava nel Vela Basket. Innamorato dello sport, aveva un negozio di articoli sportivi dedicato al ciclismo.

La malattia gli era capitata addosso all'improvviso nel corso dell'estate lasciandolo attonito e sconvolto. Così raccontò su facebook l'esperienza ai molti amici che lo seguivano: "Arriva un bel giorno che non stai bene, sono mesi che ti controlli e che fai analisi, pensi che non può essere possibile che sia il tuo turno, ma come? Non ho mai fumato non bevo, faccio sport, e questa è la domanda più stupida che si possa fare, e te ne rendi conto al momento in cui la stai pensando, perché a me? Non riesci a darne una logica, o meglio ne dai decine, ma nessuna ti soddisfa...".

E poi tutto il terribile doloroso dettaglio dell'intervento che aveva subito a metà luglio, ma anche la determinazione e la fiducia nel volersi rialzare anche da questa batosta, pronto ad affrontare la chemioterapia. Una speranza interrotta dal suono dell'ultima sirena: quella che ha chiuso la sua partita per sempre, ieri pomeriggio. La sua pagina Facebook è già piena di saluti e di ricordi dei molti cestisti che ha allenato e delle società con cui ha collaborato. Da tutti è descritto come una persona onesta, leale ed autentica che allenava per amore della pallacanestro.

Su tutti un messaggio, il più toccante: "Vola in alto e schiaccia ancora una volta".