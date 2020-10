Sport



Scherma: l'eccellenza carrarese nello sport e nello studio

martedì, 6 ottobre 2020, 12:15

La scherma apuana si distingue ancora una volta a livello nazionale: è carrarese infatti una delle 132 eccellenze che lo scorso 2 ottobre hanno ritirato il prestigioso premio del progetto "Incentivazione allo Studio", iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Scherma insieme all'Istituto per il Credito Sportivo e dedicata a quegli schermitori che si sono distinti nel corso dell’ultimo anno sia per i risultati in ambito sportivo, sia per il proprio percorso di studi.



La cerimonia di premiazione, tenutasi presso la tribuna autorità dello Stadio Olimpico di Roma, ha visto premiata tra gli altri Isabella Panzera, atleta e istruttrice in forza al Club Scherma Apuano di Carrara, in virtù dell’alta posizione nel ranking nazionale (entro il primo 10% della classifica, come richiesto dal bando) e del voto di laurea, conseguita nell’ottobre 2019 con il massimo dei voti presso l’Università di Pisa. Presenti alla cerimonia, tra gli altri, anche il presidente della Federazione Italiana Scherma, Giorgio Scarso, e Giovanni Malagò, presidente del CONI.



Un risultato davvero importante per la scuola di scherma apuana, a riprova di quanto sia possibile conciliare un impegno sportivo costante e un ottimo percorso scolastico e accademico, principio da sempre sostenuto dal Club Scherma Apuano, che attribuisce molta importanza alla formazione culturale, oltre che fisica, dei propri allievi di tutte le età.