Torneo Top 10 a Cortemaggiore: primo Mihai Bobocica, secondo Leonardo Mutti dell’Apuania Carrara Tennistavolo

domenica, 4 ottobre 2020, 17:31

Per il terzo ed ultimo turno della prima fase di Coppa Italia di eccellenza, Massese e San Marco Avenza si affrontano al 'Degli Oliveti' Giampiero Vitali di Massa

venerdì, 2 ottobre 2020, 13:18

Nella splendida cornice della sede del Centro Giovanile Massa San Carlo Borromeo, è stata presentata nei giorni scorsi ai tifosi la squadra del Marina di Massa del presidente Antonio Tarantino che affronterà il prossimo campionato di terza categoria

giovedì, 17 settembre 2020, 15:37

Chiusa l'entusiasmante parentesi di Italian Bike Festival a Rimini, Trek Italia si prepara a vivere un autunno ricco di appuntamenti dedicati ai test della nuova gamma 2021.Un viaggio che abbraccerà quasi tutta la penisola e si chiuderà il prossimo 29 novembre 2020 in Abruzzo

mercoledì, 16 settembre 2020, 16:26

Devi ricaricare l'auto elettrica? Perchè non farlo durante l'allenamento in palestra? Questa l'idea del noto imprenditore Roberto Balderi, proprietario degli immobili che ospitano la palestra "Balance" situata alle porte di Carrara, in località fabbrica sul viale XX Settembre

mercoledì, 16 settembre 2020, 09:39

Nessuna paura, grinta e tecnica da vendere, determinazione, lucidità e potenza da grandissimo campione: Lorenzo Musetti, giovanissimo talento carrarese del tennis, ha cominciato il suo primo percorso in un torneo Atp 1000 con una strepitosa vittoria contro Stan Wawrinka

giovedì, 10 settembre 2020, 15:35

La tradizionale pedalata di fine estate di Bike Pride Massa quest'anno non si farà per ovvi motivi, ma l'impegno verso la mobilità a due ruote non viene meno, specialmente in un momento che ha costretto ciascuno di noi a ripensare drasticamente il proprio stile di vita