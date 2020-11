Sport



La piscina comunale di viale Roma riapre da domani agli agonisti di Massa e Carrara

mercoledì, 25 novembre 2020, 18:18

Dopo l'accordo siglato tra i gli assessorati allo Sportdi Massa e Carrara per la riapertura dell'impianto natatorio di viale Roma ai nuotatori agonisti delle società sportive delle due città, la Virtus Buonconvento, società che gestisce l'impianto natatorio comunale massese, completate le attività per riportare l'impianto in funzione nelle modalità previste dai DPCM, informa che da giovedì 26 novembre aprirà la piscina per permettere agli atleti di Massa e Carrara di riprendere gli allenamenti in vista degli eventi programmati dalla Federazione italiana nuoto.

Da giovedì 26 novembre l'impianto sarà aperto tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì e usufruibile dagli agonisti in regola con i tesseramenti per la stagione 2020/2021.

Francesca Vatteroni