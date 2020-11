Sport



Stella d'oro al merito sportivo all'Apuania Carrara Tennistavolo

martedì, 24 novembre 2020, 10:11

Apuania Carrara Tennistavolo e’ stata costituita il 1 febbraio 1968 come sezione della Unione Sportiva Apuania Carrara (costituita nel 1966 come polisportiva), i soci fondatori corrispondono ai nomi di Carlito Volpi, Giorgio Petriccioli, Carlo Marchi e Maurizio Galassi, presso la Casa del Fanciullo San Luigi di Carrara.



L’attività si svolgeva sui tavoli dell’oratorio, e nel gennaio 1969 ci fu la prima affiliazione alla Fitet , molti i giovani ragazzi che si cimentavano su tavoli rudimentali ma animati da tanta passione e volontà, i confronti era rari e al massimo c’erano dei tornei interni, comunali con l’altra società di Carrara il San Francesco (chiusa nel 1973) o con la Pro Sarzana e Labor Viareggio , oppure attività con il CSI provinciale. Così in un contesto pionieristico dello sport arriva molto a sorpresa nel 1970 la prima medaglia ai campionati italiani giovanili dove la squadra allievi composta da Volpi Claudio e Delfino Antonino giunse terza e nel 1971 sempre i due giovani si imposero come campioni d’ Italia nel Doppio allievi conquistando così la convocazione in nazionale giovanile. L’attività negli anni 70 95 continua con buona lena e con giocatori di livello tra i quali in modo non esaustivo ricordiamo Massimo Petriccioli, Pietro Menconi, Roberto Bianchi, Giancarlo Mazzanti, Luigi Andreani, Stefano Babboni, Raffi Alessandro, Salvatore Vignoli, Paolo Muttini, Vittorio Mercanti, Galassi Dino, Enrico Menapace, Sergio Passarelli, Angelo Fruzza, Marco Lavaggi, Paolo Lavaggi, Jonny Petriccioli, Giacomo Betti, Nicola Mercurio, e tanti altri e tra le ragazze Uva Ida che nel 1978 vince il titolo italiano di terza categoria nel singolo femminile e nel doppio misto in coppia con Claudio Volpi.



Nel periodo interessato fu raggiunta la serie A2 nel 1984 con l’aiuto del primo vero sponsor della società la ditta Bernardi Marmi dell’amico Alessandro Bernardi che poi ha accompagnato per moltissimi la società carrarese a risultati sempre più importanti e a livello organizzativo nel 1983 venne disputata la prima gara internazionale con l’incontro di Lega Europea Italia Austria. Con esse arrivano anche i primi riconoscimenti da parte del Coni ,del Panathlon e del Comune di Carrara (si ricorda l‘ incontro con la città gemellata di Ingolstadt ). Nel periodo 1995 2010 la società continua la sua lenta ma progressiva opera di pianificazione e struttura interna impegnandosi nella organizzazione di altre manifestazioni tra cui spiccano altre gare internazionali : Italia Ungheria ed Italia Olanda , l’organizzazione dei campionati italiani della Libertas, il moltiplicarsi dei campionati a squadre a cui la società partecipa, crescono cosi i dirigenti, i tecnici e gli atleti, con il conseguimento di risultati sempre più importanti e cosi nel 2001 arriva la prima ascesa in A1,di quel periodo ricordiamo Alan Zaikine, Alessio Zuanigh, Cristian Ghelardi, Maurizio Raspi, Marco Pugliesi, Costantino Raspi, Zhang Chong, Jaromir Truksa, Wu Gang, Ren Junjie, Yin Jihong, Marco Campanini, Stefano Palagi Massaki Tachi, dopo un breve periodo di assestamento ecco il ritorno nel 2009 in A1 da dove la società non si è più mossa accompagnando poi tale crescita con il movimento di base e partecipando in contemporanea anche ai campionati di serie a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2 d3. Sono anche gli anni nei quali i dirigenti dell’Apuania Carrara Tennistavolo entrano a far parte sempre più numerosi nelle strutture regionali e nazionali della federazione, ricordiamo tra questi Claudio Volpi, Marco Lavaggi, Alessandro Merciadri, Giancarlo Betti e Massimo Petriccioli.



Il periodo 2010 2020 è caratterizzato dal totale consolidamento della società carrarese con la perla di ben quattro scudetti ed una coppa Italia, a contribuire a questi titoli sono stati Adam Linder, Wu Gang, Mihai Bobocica, Darko Jorgic, Deni Kozul, Sadi Ismailov, Mattia Crotti, Stefano Tomasi, con la definizione della catena tecnica interna con l’innesto prima di tecnici cinesi poi lentamente sostituiti ma sempre avvalendosi di ottime professionalità sia italiane che straniere per la crescita interna dei giovani atleti tra i quali spiccano Matteo Petriccioli (vincitore di numerose medaglie ai campionati italiani giovanili e campione d’ Italia nel 2018 nel doppio misto terza categoria ) Matteo Fruzzetti, Daniele Volpi, (questi ultimi vincitori di medaglie ai campionati italiani giovanili) senza dimenticare : Pietro Gervastri, Matteo Garbini, Marco Domenichini, Gabriele Alberti, fino a Giacomo Palomba e le giovani leve Andrea Tedesco, Luca Savinelli, Andrea Borghi, Diego Menconi, Giorgio Avallone, Leonardo Ruocco, Leonardo Rolandi, Federico Chen; Sebastiano Bardi, Nicola Manfroni, Nicola Bogazzi , Joele Peselli, sotto la guida attenta di Alex ed Ioana. Importante anche la collaborazione con l’associazione Apodi per l’attività di tennistavolo col progetto “sport insieme” per Enrico Spediacci, Michele Aliboni, Andrea Berlucchi, Andrea Gaiazzi, Carola Panebianco, Giacomo Scapin, Jacopo Tommasi, Nicola Vignali E il periodo nel quale nostri atleti tesserati partecipano ad olimpiadi e campionati del mondo ed europei , ricordiamo alcuni tra questi Mihai Bobocica, Darko Jorgic, Deni Kozul, Jan Zibrat, Bojan Tokic. Durante il periodo dei 52 anni della società non molti sono stati i presidenti : Padre Aldo Cappello, Carlito Volpi, Ulisse Lavaggi, Alessandro Merciadri, e l’attuale Guglielmo Bellotti. Da ricordare come la società vanti un palmares di tutti riguardo nei riconoscimenti sportivi, essendo stata insignita più volte del Pegaso per lo sport da parte della regione Toscana e della stelle al merito sportivo del Coni di bronzo (1991))d’ argento(2002) e infine l‘oro (2019), inoltre ben 9 dirigenti hanno ricevuto a vario titolo le stelle al merito sportivo del Coni , dirigenti che dettagliamo : Guglielmo Bellotti (bronzo), Giancarlo Betti (bronzo), Carlito Volpi (bronzo ed argento) Massimo Petriccioli (bronzo), Marco Lavaggi (bronzo ed argento) Alessandro Merciadri (bronzo ed argento) Grazia Bernardini ( bronzo ed argento), Ulisse Lavaggi (oro) e Claudio Volpi ( argento e oro) Una società sportiva che nata in oratorio 52 anni fa è arrivata ai vertici federali del tennistavolo per risultati sportivi, riconoscimenti ed incarichi , ma che ha sempre mantenuto i principi etici sportivi e del rispetto dell’avversario e delle istituzioni, dell’educazione dentro e fuori dal campo agonistico, della solidarietà, della serietà nei comportamenti, del fair play, dell’evitare le facili scorciatoie , nel tenere lontano il doping e che oggi si appresta ad affrontare il futuro con rinnovata fiducia nei propri atleti, tecnici e dirigenti, una società il cui motto è “l’uomo al servizio dello sport”. A titolo statistico l’Apuania Carrara Tennistavolo è la terza società italiana, per anzianità di data di affiliazione, alla Federazione Italiana Tennistavolo con relativa continuità sportiva, ora con l’attribuzione della stella d’oro al merito sportivo l’Apuania Carrara Tennistavolo si affianca alle altre due società carraresi: Pugilistica carrarese (1995) e Club nautico Marina di Carrara (1998) oltre all’associazione cronometristi ufficiali di Massa Carrara e a livello della Federazione Italiana Tennistavolo si affianca a Tennistavolo Senigallia e Tennistavolo Molfetta.



Per meglio capire l’importanza della stella d’oro al merito sportivo del Coni ricordiamo essa è conferita, ogni anno, a solo 20 società sportive che abbiamo almeno 50 anni di attività continuativa con risultati di rilevo nazionale per quanto concerne tutti gli sport e quest’anno tale numero è stato di solo 13 società.