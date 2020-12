Sport



Diego Campanile campione italiano assoluto Master nella P10

mercoledì, 30 dicembre 2020, 17:50

Diego Campanile della sezione di Carrara vince l’oro assoluto ai campionati italiani di tiro a segno svoltisi al centro olimpico Acquacetosa di Roma aggiudicandosi il titolo di campione d’Italia e portando in alto i colori del Tiro a segno Carrara e vince l’oro di categoria Master.

Innumerevoli i titoli vinti nella sua carriera è un esempio per tutti i ragazzi della sezione per la costanza negli allenamenti, la serietà e la voglia di mettersi alla prova. Disponibile con tutti i piccoli atleti, spesso in questo anno in cui il Covid ha fatto da padrone ha rinunciato ad allenarsi per cedere il posto ai più piccoli, ma non per questo la qualità dei suoi risultati è diminuita, anzi i risultati delle ultime gare regionali gli hanno permesso di accedere alla finale.

La sua gara è stata molto lineare come è il suo modo di essere composto ed elegante. E’ stata una vittoria a cardiopalma, in quanto la gara si è svolta su due turni di tiro e alla fine un solo punto ha dato la vittoria a Diego punti 554/600 sul secondo classificato Cascio Giuseppe punti 553/600 di Bergamo e due punti su De Gudici Gianni della sezione di Arezzo 552/600.

Ad accompagnarlo nella trasferta in quanto qualificati come squadra anche Elisei Antonio (tecnico della sezione di Carrara) e Baicchi Giorgio. La squadra dei Master si è dovuta accontentare della medaglia di legno, ma per i tre tiratori è stata comunque una bellissima esperienza. Il presidente Luciano Iardella e tutta la sezione si complimentano con Diego e con gli altri tiratori muster per gli ottimi risultati raggiunti