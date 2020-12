Sport



Eletto il nuovo comitato regionale della Federazione italiana danza sportiva

lunedì, 21 dicembre 2020, 22:11

Si è tenuta il 19 dicembre nei locali del CONI provinciale di Massa Carrara presso Carrara Fiere, l’assemblea ordinaria elettiva della regione Toscana per la formazione del nuovo comitato regionale della Federazione italiana danza sportiva (F.I.D.S.). Presenti il commissario straordinario Davide Capello, il consigliere nazionale Michelangelo Buonarrivo e il delegato Coni Provinciale Vittorio Cucurnia che ha fatto parte della commissione elettorale. Si è trattato di un evento importante per tutto il mondo della danza sportiva nazionale, nel quale la Toscana da sempre risulta la regione più titolata, sia per la qualità dei suoi tecnici sia per il livello degli atleti che da anni riportano numerosi successi nazionali e internazionali.

All'assemblea hanno partecipato, in presenza o per delega, 85 società sportive della Toscana, che hanno votato per la nomina del Presidente Regionale e per i componenti il Consiglio Regionale.

Ecco gli eletti: Presidente Regionale: Daniele Orlandini. Al Consiglio Regionale: Neroni Roberto, Porta Gianfranco, Vallone Antonio, Mangini Sonia, Poli Stefania, Onorati Fabiana, Natali Antonella, Nardi Marco Cieri Cinzia.