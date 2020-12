Sport



Murea Sebastian: il prodigio italiano di Muay Thai del maestro Alessandro Andellini

giovedì, 24 dicembre 2020, 20:27

di michela carlotti

Classe 2001, di origini rumene e lunigianese di adozione: Murea Sebastian Teodor vive a Terrarossa nel comune di Licciana Nardi e si allena da due anni con il pluripremiato Maestro Alessandro Andellini, in forza allo Sport Club Virtus di La Spezia.

L'atleta agonista, in soli due anni dimostra un talento eccezionale e conquista traguardi elevatissimi: nel 2019 vince a Pescara il titolo italiano Juniores kg 63,5 specialità K1. A dicembre dello stesso anno, partecipa ai campionati italiani di Muay Thai a Milano nella categoria 63,5 kg ed a soli diciotto anni arriva la sua convocazione in nazionale italiana di Fight One a Milano per i mondiali che avrebbero dovuto svolgersi quest'anno a marzo in Thailandia. Nei mesi di gennaio e febbraio 2020, Murea vince due interregionali a Reggio-Emilia e a Lucca.

Chiediamo al Maestro Andellini di descrivere l'allievo prodigio: "Sebastian è un atleta incredibile ed un ragazzo eccezionale. Tutte le sere mi aspetta quando esco dal lavoro e lo porto in palestra con me, non perde un allenamento, si allena il doppio degli altri: è un ragazzo educato, umile, intelligente, non si è montato la testa, direi un figlio acquisito, naturalmente oltre ai miei figli".

Cosa dobbiamo aspettarci da questo ragazzo talentuoso? "Se continua con questo impegno, arriveremo ad alti livelli – annuncia con sicurezza Andellini - ma non lo dico solo io. Lo hanno visto altri insegnanti, tecnici, la federazione: in molti hanno già messo gli occhi su di lui".

Una soddisfazione, dunque: "Soddisfazione è poco – ammette il Maestro - è un insieme di cose" e lo dice con un entusiasmo autentico. Per rendere ancor più l'idea ed il valore del talento del ragazzo, Andellini ci spiega che: "Sebastian a soli diciannove anni ha già fatto 23 combattimenti con sole 2 sconfitte, e stiamo parlando di sconfitte di contatto pieno. A diciott'anni è stato convocato in nazionale, e non è un bluff. Ha combattuto da junior contro atleti senjor ed alla sua età, lui stesso è già passato alla categoria senjor".

Ora Mirea Sebastian sta attendendo di ottenere la cittadinanza italiana: una causa perorata con energia anche dal sindaco del comune della Spezia. A gennaio, infatti, il sindaco Pierluigi Peracchini ha trasmesso al Ministero degli Interni ed al Presidente della Repubblica la dichiarazione attestante l'attività sportiva agonistica svolta da Murea Sebastian in rappresentanza della Nazionale Italiana.

"Spero rimanga con me – ha poi concluso Andellini - ma non so se rimarrà tutta la vita con me. Mi vivo il momento e va bene così".