Sport



Oro a squadre per gli allievi dei Tsn Carrara

giovedì, 31 dicembre 2020, 08:53

Antonio Guadagni, Alessio Chiocca e Tommaso Shita (Filippo Paolini Riserva) fanno suonare l’Inno Nazionale per la sezione di Carrara conquistando il titolo di Campioni d’Italia 2020 salendo sul gradino più alto del podio.



I ragazzi allenati dai tecnici Simona Uliano e Elisei Antonio entrano agli italiani qualificandosi al terzo posto,ma in finale il loro impegno è maggiore di quello degli atri concorrenti cosi sbaragliano tutti vincendo l’oro. Antonio e Tommaso erano qualificati anche come individuale invece Alessio solo per la squadra.



"Tutti e tre i ragazzi - si legge nel comunicato della società - hanno fatto una gara esemplare, emozionatissimi hanno seguito il protocollo studiato in poligono e messo in pratica semplicemente quello che fanno ad ogni allenamento; sono riusciti a gestire anche se piccoli una gara resa più pesante dai protocolli covid…un tecnico solo presente, niente genitori, niente pubblico…solo loro i loro avversari , il parter della Nazionale presente e i bersagli da colpire in quella palestra di tiro così diversa dai soliti poligoni ma anche cosi bella ai loro occhi fino a farli sentire ancora più importanti. La gara si è svolta in due sessioni pertanto i ragazzi sono stati sotto pressione per tanto tempo in quanto il protocollo covid prevedeva l accesso due ore prima della competizione per un ulteriore tampone. Hanno gareggiato per primi Alessio e Tommaso che poi si sono trasferiti nello spogliatoio e hanno seguito dal cellulare la gara del loro amico Antonio. Antonio il più piccolo del gruppo quando ha finito non era soddisfatto del suo risultato personale che è invece è stato importante per portare a casa l’oro. Quasi non credevano di aver vinto e si sono subito complimentati con gli avversari le sezioni di Velletri e di Jesi.. Nota di colore: la squadra di Jesi è formata da 2 gemelli e una sorella (famiglia Quarta). Sono sicuramente mancati gli abbracci e le mascherine hanno fatto da padrone in questo anno in cui non si sapeva neppure se fosse possibile disputare una finale…invece, il Covid perde e il Tsn Carrara mette a segno un'altra vittoria che quest’anno è ancora più sudata degli anni precedenti. Il presidente Luciano Iardella è molto fiero della sua squadra e tutti gli atleti del gruppo aria compressa si sono complimentati con i piccoli campioni, nell’attesa di poterli festeggiare con una grande torta tutti insieme I ragazzi si sono potuti allenare poco in poligono durante tutto il 2020 , ma con non poca fatica hanno continuato gli allenamenti in bianco a casa, che per un professionista sono una cosa normale ma per dei bambini sono noiosi, ripetitivi. Anche se gli allenatori continuano a spiegare l’importanza di farli, viene comunque a mancare il valore aggiunto dell’allenarsi tutti insieme, del poter scambiare una parola una risata che alla loro età è molto importante , perché il motto del tsn Carrara è che siamo una squadra e tutti insieme lavoriamo per crescere e vincere".