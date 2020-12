Sport



Tsn Carrara, Luca Arrighi conquista il bronzo nella P10

mercoledì, 30 dicembre 2020, 13:54

Luca Arrighi, 16 anni, conquista l’ennesima medaglia per il tiro a segno di Carrara. Al suo primo anno da Juniores si qualifica alla finale dei campionati Italiani che si sono svolti a Roma, vincendo il bronzo di Categoria e entrando nei primi 8 finalisti che hanno disputato la finale olimpica classificandosi quinto. Grandissima soddisfazione per i suoi tecnici Elisei Antonio e Uliano SImona che lo seguono da quando ha messo il primo piede all’interno del poligono di Carrara Luca, inizia all’età di 11 anni e il suo curriculum è di non poco conto : Campione Italiano 2015 oro categoria giovanissimi - Campione Italiano di squadra 2016 P10 allieviCampione Italiano di Pistola Sportiva 2017 allievi -Oro al trofeo coni anno 2017 -Argento di squadra di Pistola a 10 metri anno 2018 -Argento di squadra di Pistola Sportiva a metri 10 anno 2018 -Innumerevoli vittorie a livello regionale A gennaio 2020 entra a far parte della Nazionale Italiana Juniores allenata da Marta Sabine Ide e Francesco Bruno e con loro inizia un percorso fatto di stage presso il Tiro a Segno di Bologna. I tecnici di Carrara collaborano costantemente con i tecnici della nazionale in modo da lavorare per il solito obbiettivo.



Il covid ferma tutti gli atleti ma non i professionisti, così Luca continua ad allenarsi sia in poligono che on line con il gruppo della Nazionale, per la preparazione fisica, tecnica e mentale. In un anno di confusione in cui non era chiaro neppure se si potessero fare le gare, si qualifica ai suoi primi italiani da Juniores. Il gioco in questa categoria inizia a farsi più serio , perché vi militano atleti dai 16 al 20 anni di cui i suoi compagni della Nazionale Juniores B e Juniores A; svolge una gara esemplare e solo quando esce dalla linea di tiro si rende conto perché il tecnico Uliano Simona che l ha seguito in finale gli fa vedere il monitor, di essere entrato nei primi 8 e prendere parte alla sua prima finale Olimpica. Una grande emozione per atleta e tecnico che erano in costante contatto telefonico con l ‘altro tecnico rimasto a casa per le restrizioni covid.



La finale olimpica prevede l’ingresso sulle linee degli atleti e il successivo ingresso dei tecnici che devono sedersi dietro al proprio atleta ; la presentazione di ogni atleta con nota curriculare e poi il via, due serie da 5 colpi poi ogni due colpi viene eliminato il tiratore con minor punteggio. Un meritato quinto posto, con una pistola che tremava per l’emozione I campionati si sono svolti al centro olimpico Acquacetosa Giulio Onesti a Roma, dove è stata allestita una palestra di tiro molto simile a quella delle competizioni internazionali. Le misure anticovid, permettevano l’ingresso ad un solo tecnico oltre all’atleta; alteti e tecnici sono stati sottoposti a tamponi sia prima della partenza per Roma sia all’interno del centro olimpico prima dell’inizio delle competizioni. Il presidente Luciano Iardella è stato il primo a complimentarsi con l’atleta, e di seguito tutti gli atleti del gruppo… “Bravissimo Luca sei la forza del nostro tiro a segno” … “In lui percepisco serietà,applicazione,caparbietà dentro e fuori dalle linee” scrive un altro tiratore..



Luca ha risposto con un “grazie a tutti ….è stata un’esperienza e un’emozione fantastica”. Luca per i piccoli del tiro è fonte di ispirazione, è colui che con lavoro e umiltà sta facendo un pezzetto di strada alla volta, è sempre il primo a essere presente agli allenamenti e l’ultimo ad andare via, seguito dalla famiglia che lo appoggia e lo sostiene nelle sue scelte, in primis il fratello Alessio anche lui ottimo tiratore. Rientrati dagli Italiani tecnici e atleta hanno subito ricominciato gli allenamenti perché mai sentirsi arrivati, c’è sempre molto su cui lavorare e da imparare questo è il motto del trio