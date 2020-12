Sport



USD Apuania Carrara accreditata "Scuola di Tennistavolo"

mercoledì, 2 dicembre 2020, 12:43

La notizia ufficiale è arrivata in questi giorni e dopo un periodo di formazione e accreditamento sotto varie forme, il progetto federale delle scuole di Tennistavolo. è stato ufficialmente approvato dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Tennistavolo.



Il presidente Guglielmo Bellotti ci ha rilasciato questa intervista: “E' con grande soddisfazione che abbiamo appreso la notizia che la nostra società è stata inserita ed accreditata quale Scuola di Tennistavolo, è per noi un grande riconoscimento per tutti gli sforzi che abbiamo fatto nella nostra ultracinquantennale vita sportiva per portare avanti il tennistavolo, sempre nel rispetto delle istituzioni, degli avversari e del fair play. Sappiamo che tale riconoscimento sarà poi vagliato e testato ulteriormente dalla federazione per assegnare livelli differenziati, noi lavoriamo e lavoreremo per poter accrescere ancora di più l’offerta sportiva e formativa ed essere un riferimento per tutti, addetti, ma soprattutto non addetti ai lavori. La nostra passione e dedizione – nonostante l’emergenza sanitaria e le difficoltà che ciascuno di noi sta vivendo sulla propria pelle – è ancora intatta con particolare e rinnovata attenzione ai giovani e ai ragazzi meno fortunati, sotto tutti i punti di vista, la nostra società essendo “nata” in oratorio ha sempre avuto come obiettivo generale - il sostegno e l’inclusione – . Ringrazio infine la federazione che ha voluto creare un volano che possa permettere con una formazione sportiva e manageriale di generare un valore aggiunto di professionalità e competenza da affiancare alla passione e al prezioso volontariato. Siamo onorati di aver raggiunto questo traguardo, e ringrazio tutti i componenti della società che hanno dedicato e dedicano quotidianamente tempo ed energie , nonostante il particolare momento".